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Один з ножем, інший – з палицею: у Луцьку двоє чоловіків побились через борг

Один з ножем, інший – з палицею: у Луцьку двоє чоловіків побились через борг
У Луцьку через борг побились двоє чоловіків. Один із них перевищив межі необхідної оборони.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пишуть Волинські Новини.

В обласному центрі Волині через борг побилися двоє чоловіків, зокрема один з них наніс іншому п’ять ударів палицею в голову, а той, захищаючись, дістав ножа та наніс удар в груди своєму кривднику, перевищивши межі необхідної оборони.

Під час судового засідання встановили, що 11 лютого цього року обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вчинив конфлікт з чоловіком через неповернення позичених грошей. Так, під час конфлікту чоловік наніс обвинуваченому п`ять ударів предметом зовні схожим на дерев`яну палицю в область голови.

В цей час обвинувачений, перевищуючи межі необхідної оборони, вийняв з кишені ніж, яким завдав один удар в область грудної клітки зліва чоловіку, який бив його палицею, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження.

Відзначимо, що під час досудового розслідування між потерпілим та підозрюваним була укладена угода про примирення.

Таким чином, чоловік, який завдавав ножового поранення, отримав покарання у виді 170 годин громадських робіт.

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Теги: бійка, Луцьк
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