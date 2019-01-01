У волинянина вдома поліцейські знайшли пістолет

У жителя Ковеля поліцейські вилучили пістолет.Учора, 30 травня, поліцейські вдома у 47-річного місцевого жителя знайшли та вилучили пістолет «Сталкер» з ознаками перероблення, -пише ГУНП у Волинській області.Цього ж дня дільничні офіцери Турійського відділення поліції під час поверхневого огляду 30-річного жителя цього ж району виявили та вилучили в нього 12 набоїв різноманітного калібру часів Другої світової війни.Також у Нововолинську поліцейські під час обшуку на території гаражного масиву у 63-річного місцевого жителя вилучили штик ніж до гвинтівки «Мосіна».Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі.