У волинянина вдома поліцейські знайшли пістолет
Сьогодні, 19:45
У жителя Ковеля поліцейські вилучили пістолет.
Учора, 30 травня, поліцейські вдома у 47-річного місцевого жителя знайшли та вилучили пістолет «Сталкер» з ознаками перероблення, -
пише ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня дільничні офіцери Турійського відділення поліції під час поверхневого огляду 30-річного жителя цього ж району виявили та вилучили в нього 12 набоїв різноманітного калібру часів Другої світової війни.
Також у Нововолинську поліцейські під час обшуку на території гаражного масиву у 63-річного місцевого жителя вилучили штик ніж до гвинтівки «Мосіна».
Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі.
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Учора, 30 травня, поліцейські вдома у 47-річного місцевого жителя знайшли та вилучили пістолет «Сталкер» з ознаками перероблення, -
пише ГУНП у Волинській області.
Цього ж дня дільничні офіцери Турійського відділення поліції під час поверхневого огляду 30-річного жителя цього ж району виявили та вилучили в нього 12 набоїв різноманітного калібру часів Другої світової війни.
Також у Нововолинську поліцейські під час обшуку на території гаражного масиву у 63-річного місцевого жителя вилучили штик ніж до гвинтівки «Мосіна».
Вилучені предмети направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбаченого ч.1 та ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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