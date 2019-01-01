Старі понищені меблі просто неба: як у селі на Волині діти облаштували клуб. ФОТО





Про таке новшество, до якого привела безвихідь, розповіла у мережі «Фейсбук» Вікторія Лащ, - пише газета



«Це мальовниче село Березна Воля. Воно дуже маленьке, але люди тут з великою душею і щирим серцем. Проте нашим дітям не вистачає активного відпочинку, єдиним місцем зустрічей у них був будинок культури, і той списаний на знесення. Та вони не впали духом, а власними руками збудували сільський клуб під відкритим небом», - поінформувала дописувачка.



За її словами, там молодь побудувала усе на довірі. Розмістили ящик, який слугує для благодійних внесків. Тобто туди збирають копійки, і все це зберігається цілодобово без контролю.

Все, що могли, місцеві школярі зробили: столик, дровітня, гойдалка. Тобто у міру своїх можливостей облаштували собі місце відпочинку. А на величезному дереві, під кронами якого і є так званий «клуб», повісили вивіску, яка була на старому приміщенні, та Державний прапор.



Так, на останній сесії селищної ради депутати проголосували за зняття з обліку та списання ряду об’єктів, серед яких – і приміщення клубу у с. Березна Воля.



Під опублікованими світлинами дописувачі пропонували різні шляхи вирішення проблеми відсутності клубної установи у Березній Волі. Зокрема, пропонували облаштувати місце дозвілля у будинку, який є на початку села, і навіть у приміщенні церкви «Назарянин».



Депутат Любешівської районної ради Любов Зімич зауважила: "Були подані звернення до всіх гілок влади. Приїжджали проектанти, виготовляється проект добудови до приміщення сільської бібліотеки, в якому і розміщуватиметься клуб".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Березна Воля Любешівського району немає клуба. Проблема порушується уже давно, але поки безрезультатно. Тож місцева молодь підійшла до цього зі свого боку – облаштувала своєрідний клуб під відкритим небом.Про таке новшество, до якого привела безвихідь, розповіла у мережі «Фейсбук» Вікторія Лащ, - пише газета Нове життя «Це мальовниче село Березна Воля. Воно дуже маленьке, але люди тут з великою душею і щирим серцем. Проте нашим дітям не вистачає активного відпочинку, єдиним місцем зустрічей у них був будинок культури, і той списаний на знесення. Та вони не впали духом, а власними руками збудували сільський клуб під відкритим небом», - поінформувала дописувачка.За її словами, там молодь побудувала усе на довірі. Розмістили ящик, який слугує для благодійних внесків. Тобто туди збирають копійки, і все це зберігається цілодобово без контролю.Все, що могли, місцеві школярі зробили: столик, дровітня, гойдалка. Тобто у міру своїх можливостей облаштували собі місце відпочинку. А на величезному дереві, під кронами якого і є так званий «клуб», повісили вивіску, яка була на старому приміщенні, та Державний прапор.Так, на останній сесії селищної ради депутати проголосували за зняття з обліку та списання ряду об’єктів, серед яких – і приміщення клубу у с. Березна Воля.Під опублікованими світлинами дописувачі пропонували різні шляхи вирішення проблеми відсутності клубної установи у Березній Волі. Зокрема, пропонували облаштувати місце дозвілля у будинку, який є на початку села, і навіть у приміщенні церкви «Назарянин».Депутат Любешівської районної радизауважила: "Були подані звернення до всіх гілок влади. Приїжджали проектанти, виготовляється проект добудови до приміщення сільської бібліотеки, в якому і розміщуватиметься клуб".

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