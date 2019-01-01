У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
Сьогодні, 16:27
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись Audi та Chevrolet.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 16 години 31 травня.
За словами очевидців, значні механічні пошкодження передньої частини отримав Chevrolet. Помітно було як із радіатора автомобіля витікала рідина.
За попередньою інформацією постраждалих у ДТП немає.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилась близько 16 години 31 травня.
За словами очевидців, значні механічні пошкодження передньої частини отримав Chevrolet. Помітно було як із радіатора автомобіля витікала рідина.
За попередньою інформацією постраждалих у ДТП немає.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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