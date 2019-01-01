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У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО

У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулись Audi та Chevrolet.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилась близько 16 години 31 травня.

За словами очевидців, значні механічні пошкодження передньої частини отримав Chevrolet. Помітно було як із радіатора автомобіля витікала рідина.

За попередньою інформацією постраждалих у ДТП немає.

Деталі – згодом.
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО
У Луцьку на Перемоги – аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Луцьк
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