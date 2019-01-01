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У Польщі на кордоні, що межує з Волинню, виявили рекордну кількість бурштину

У Польщі на кордоні, що межує з Волинню, виявили рекордну кількість бурштину
Понад 400 кг бурштину виявили на прикордонному переході в Дорогуську. Це найбільша контрабанда бурштину на польському кордоні за останні кілька років. Ринкова вартість товару може досягати 8 мільйонів злотих.

Про це повідомляє Палата фіскальної адміністрації в Любліні.

Співробітники Департаменту митних доріг в Дорогуську направили вантажівку, яка перетинала кордон, на сканування рентгенівським пристроєм. Інтерпретація зображення спонукала провести детальний огляд автомобіля.

У результаті огляду, між мішками з легально ввезеними товарами в напівпричепі були заховані сумки з бурштином. Правоохоронці виявили в них 400,45 кг бурштину, який намагалися контрабандою ввезти до Польщі без сплати податків.

Це були камені різних розмірів, необроблені та попередньо оброблені. Серед них – досить рідкісні екземпляри.

Водій – громадянин України – не зізнався в спробі контрабанди бурштину. Він стверджував, що нічого не знав про нелегальний вантаж.
Розгляд у справі ведеться слідчим відділом Люблінського податкового управління під наглядом районної прокуратури в Хелмі.

"Це рекордна разова партія бурштину, затримана в останні роки польською митною та казначейською службою. Для порівняння, в 2018 році співробітники Люблінської митно-казначейської служби припинили контрабанду 460 кг бурштину", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо: раніше деякі волинські ЗМІ писали про начебто масштабну контрабанду бурштину. Проте речниця Волинської митниці Валентина Черниш повідомила, що інформація не відповідає дійсності. Окрім того, речниця митниці додала, що в українському законодавстві такого поняття як контрабанда бурштину немає. Бурштин можна перевозити через державний кордон, це не заборонений продукт. Єдиний випадок, коли митники його вилучають, це коли бурштин перевозять з приховуванням.

Таким чином, факт вилучення 400 кг бурштину спростовує інформацію про пропуск митниками посту "Ягодин" 1,3 тонн бурштину 5 травня 2019 року.

Натомість видання «Конкурент» з посиланням на власні джерела повідомляє, що ці 400 кг бурштину і є тим камінням, сліди якого шукали журналісти «Аверсу» на приватній вечірці у селі Світязь Шацького району.

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Теги: бурштин, Волинь, Польща
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