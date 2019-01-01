У Польщі на кордоні, що межує з Волинню, виявили рекордну кількість бурштину

Понад 400 кг бурштину виявили на прикордонному переході в Дорогуську. Це найбільша контрабанда бурштину на польському кордоні за останні кілька років. Ринкова вартість товару може досягати 8 мільйонів злотих.Про це повідомляє Палата фіскальної адміністрації в Любліні.Співробітники Департаменту митних доріг в Дорогуську направили вантажівку, яка перетинала кордон, на сканування рентгенівським пристроєм. Інтерпретація зображення спонукала провести детальний огляд автомобіля.У результаті огляду, між мішками з легально ввезеними товарами в напівпричепі були заховані сумки з бурштином. Правоохоронці виявили в них 400,45 кг бурштину, який намагалися контрабандою ввезти до Польщі без сплати податків.Це були камені різних розмірів, необроблені та попередньо оброблені. Серед них – досить рідкісні екземпляри.Водій – громадянин України – не зізнався в спробі контрабанди бурштину. Він стверджував, що нічого не знав про нелегальний вантаж.Розгляд у справі ведеться слідчим відділом Люблінського податкового управління під наглядом районної прокуратури в Хелмі."Це рекордна разова партія бурштину, затримана в останні роки польською митною та казначейською службою. Для порівняння, в 2018 році співробітники Люблінської митно-казначейської служби припинили контрабанду 460 кг бурштину", – зазначається у повідомленні.Нагадаємо: раніше деякі волинські ЗМІ писали про начебто масштабну контрабанду бурштину. Проте речниця Волинської митниціповідомила, що інформація не відповідає дійсності. Окрім того, речниця митниці додала, що в українському законодавстві такого поняття як контрабанда бурштину немає. Бурштин можна перевозити через державний кордон, це не заборонений продукт. Єдиний випадок, коли митники його вилучають, це коли бурштин перевозять з приховуванням.Таким чином, факт вилучення 400 кг бурштину спростовує інформацію про пропуск митниками посту "Ягодин" 1,3 тонн бурштину 5 травня 2019 року.Натомість видання «Конкурент» з посиланням на власні джерела повідомляє, що ці 400 кг бурштину і є тим камінням, сліди якого шукали журналісти «Аверсу» на приватній вечірці у селі Світязь Шацького району.