Повідомили про замінування офісу команди Зеленського у Луцьку

У Луцьку в поліцію надійшло повідомлення про замінування чималої кількості об’єктів, серед них - офіс команди президента Володимира Зеленського.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.Офіс знаходиться на вулиці Винниченка, 18.Відомо, що повідомлення про замінування надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.Повідомили, окрім того, про замінування замку Любарта, Генконсульства Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.Загалом повідомили про замінування близько 10 об'єктів в місті.Наразі поліцейські та вибухотехніки працюють на цих об'єктах.