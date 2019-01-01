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Повідомили про замінування офісу команди Зеленського у Луцьку

Повідомили про замінування офісу команди Зеленського у Луцьку
У Луцьку в поліцію надійшло повідомлення про замінування чималої кількості об’єктів, серед них - офіс команди президента Володимира Зеленського.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Офіс знаходиться на вулиці Винниченка, 18.

Відомо, що повідомлення про замінування надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.

Повідомили, окрім того, про замінування замку Любарта, Генконсульства Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.

Загалом повідомили про замінування близько 10 об'єктів в місті.

Наразі поліцейські та вибухотехніки працюють на цих об'єктах.

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Теги: замінування, Володимир Зеленський, офіс, Луцьк
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