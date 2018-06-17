8 повітряних куль та 10 досвідчених пілотів: завтра у Луцьку починається фестиваль «Аеросфера»

Розповіли про тонкощі проведення фестивалю повітряних куль «Аеросфера», котрий розпочнеться вже завтра, 1 червня, на іподромі у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Триватиме дійство впродовж двох днів.Про це йшлося у п’ятницю, 31 травня, під час брифінгу.Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик розповів, що цьогоріч дійство перейшло у міжнародний формат, адже в «Аеросфері» братимуть участь гості з Німеччини. Вхід на території фестивалю буде безкоштовним.Радник міського голови Луцьказауважив, що Луцьк – одне з небагатьох міст країни, де відбувається карнавал повітряних куль: «Цей захід сприяє розвитку туризму і робить наше місто креативним. Сподіваюся, в подальшому він збиратиме гостей зі всіх куточків України. Цьогоріч на «Аеросфері» буде 8 повітряних куль. Хочемо, аби згодом їх було стільки ж, як у Кам’янці-Подільському».Загалом літатимуть на «Аеросфері» 10 пілотів.Серед повітряних куль, сподіваються організатори, буде не зовсім звична у формі сови. Її обіцяють привезти 1 червня. «Висіти» повітряні кулі над Луцьком будуть впродовж години.Генеральний директор Київського повітроплавального товариства «Монгольф’єр» Сергій Скалько повідомив, що відповідно до концепції ліпше, аби під час дійства не було багато повітряних куль, адже це створюватиме певні проблеми мешканцям Луцька. Загалом же в Україні зареєстровані 80 повітряних куль, якими керують 60 пілотів. Основні центри повітроплавання, зі слів Сергія Скалька, - Київ, Харків, Дніпро, Львів, Кам’янець-Подільський. І от уже другий рік поспіль лучани та гості міста можуть долучитися до карнавалу повітряних куль і політати.«Головне, щоб ми могли об’єднувати людей, запрошувати сім’ї відпочивати культурно і красиво. Повітряний простір для нас зарезервували, усі дозволи ми отримали і завтра почнемо дивувати красою повітряних куль», - сказав він.Також Сергій Скалько відзначив, що вартість польоту у 3000 гривень мізерна у порівнянні з іншими країнами світу. Так, політ у країнах Європи вартує 150-200 євро, у Кенії – понад 400 доларів.Керівник Асоціації повітроплавства з Німеччини, уродженка Луцька Людмила Самборська розповіла, що про «Аеросферу» у Луцьку дізналася випадково від пілота, котрий брав участь у дійстві торік. Сама ж вона літає на кулі вже 25 років, облетіла чи не всі континенти і навіть побувала у Саудівській Аравії, де були проти участі жінок у подібних фестивалях. Вона зізналася, що приїхала в Україну вперше за 30 років.«Я завжди пілота повітряної кулі порівнюю з художником, адже тут ти хочеш летиш низько, хочеш – над водою. Ти сам робиш політ красивим і для тієї компанії, яка з тобою летить. Мало лише гріти кулю і тримати її в повітрі, тут важливо віддавати душу», - додав Сергій Скалько.Ті ж, хто з певних причин не буде літати на повітряній кулі, матимуть змогу піднятися на 30-40 метрів над землею.