«Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»*

11 червня у «Промені» відбудеться масштабний МАЙСТЕР-КЛАС відомоїтелеведучоїГоловний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».У рамках майстер-класу Ольга Фреймут будуть розкриті такі теми:- Сам собі бренд;- Самореклама;- Вміння себе продати;- Співпраця з конкурентами;- Вміння перекваліфікуватися;- Помилки, які сприяють росту;- Як знайти ціль і наважитися на мрію;- Манери - основна інвестиція;- Уроки етикету від Фреймут.Програма:- 1,5 годинний МК;- Питання-відповіді;- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;- After Party з Фреймут (закрита вечірка).КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті: