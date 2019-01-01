«Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»*
Сьогодні, 18:57
11 червня у «Промені» відбудеться масштабний МАЙСТЕР-КЛАС відомої
телеведучої Ольги Фреймут.
Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.
«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».
У рамках майстер-класу Ольга Фреймут будуть розкриті такі теми:
- Сам собі бренд;
- Самореклама;
- Вміння себе продати;
- Співпраця з конкурентами;
- Вміння перекваліфікуватися;
- Помилки, які сприяють росту;
- Як знайти ціль і наважитися на мрію;
- Манери - основна інвестиція;
- Уроки етикету від Фреймут.
Програма:
- 1,5 годинний МК;
- Питання-відповіді;
- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;
- After Party з Фреймут (закрита вечірка).
КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
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телеведучої Ольги Фреймут.
Головний ревізор країни, експерт з якості сервісу та роботи з клієнтами.
«Директор школи панянок» у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» та ведуча ток-шоу «Оля» на «Новому каналі». В 2018 році відкрила видавництво Snowdrop, в якому вийшла її книга казок для дітей «Кажан Жан». Також Оля є автором книг серії «Школа пані Фреймут: Етикет», «Про любов» та книги «Де і з ким спить Ольга Фреймут».
У рамках майстер-класу Ольга Фреймут будуть розкриті такі теми:
- Сам собі бренд;
- Самореклама;
- Вміння себе продати;
- Співпраця з конкурентами;
- Вміння перекваліфікуватися;
- Помилки, які сприяють росту;
- Як знайти ціль і наважитися на мрію;
- Манери - основна інвестиція;
- Уроки етикету від Фреймут.
Програма:
- 1,5 годинний МК;
- Питання-відповіді;
- Розіграші подарунків від партнерів за найцікавіші запитання;
- After Party з Фреймут (закрита вечірка).
КВИТКИ: у касі РЦ «Промінь» та онлайн на сайті:
http://promin.lutsk.ua/concerts#/concerts/olga_freymut
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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