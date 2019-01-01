«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня
Сьогодні, 11:00
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».
Отож, згідно зі статистикою травня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".
Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".
Так, у травні сайт читали 1 953 179 людей.
Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 610 943 людей менше - 1 342 236.
Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 118 588 хост. Тобто, це видання читали на 834 591 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.
Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!
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Отож, згідно зі статистикою травня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".
Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".
Так, у травні сайт читали 1 953 179 людей.
Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 610 943 людей менше - 1 342 236.
Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 118 588 хост. Тобто, це видання читали на 834 591 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.
Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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