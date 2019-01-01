«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня

– найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».Отож, згідно зі статистикою травня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".Так, у травні сайт читалилюдей.Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали налюдей менше -Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістюхост. Тобто, це видання читали налюдини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!