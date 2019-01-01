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«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня
Інформаційне агентство ВолиньPost – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами місяця згідно з даними сайту «Bigmir)net».

Отож, згідно зі статистикою травня, найпопулярнішим регіональним інтернет-виданням вже традиційно є Інформаційне агентство ВолиньPost. Конкурують з ним інтернет-видання "Волинь24", Інформаційне агентство "Волинські новини" та "Район.in.ua".

Утім, за загальними хостами (кількістю відвідувачів) лідером рейтингу є видання "ВолиньPost".

Так, у травні сайт читали 1 953 179 людей.

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня

Тоді як інтернет-видання "Волинь24" читали на 610 943 людей менше - 1 342 236.

«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня


Третє місце у рейтингу посідає Інформаційне агентство "Волинські новини" із загальною кількістю 1 118 588 хост. Тобто, це видання читали на 834 591 людини менше, аніж Інформаційне агентство ВолиньPost.
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами травня


Тож редакція Інформаційного агентства ВолиньPost вкотре дякує кожному із цієї величезної кількості читачів за інтерес до опублікованої нами інформації та мотивацію щодня оперативно повідомляти актуальні для області новини! Обіцяємо, що кожному із понад мільйона читачів, які відвідали ресурс у травні, ми віддячимо цікавими публікаціями у наступних місяцях!

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Теги: ВолиньPost, рейтинг, хост, бігмір
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