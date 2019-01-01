Туристам на сміх: історична частина Луцька заросла травою. ФОТО
Сьогодні, 18:39
У Луцьку просять привести до ладу історичну частину міста, зокрема, вулицю Лютеранську і територію біля будинку скульптора Голованя.
Про це йдеться у зверненні депутата Андрія Білана до мерії міста.
"На мою думку, було б доцільно на клумбах висадити квіти, скосити траву та встановити урни для сміття. Адже сьогодні офіційно відкриття туристичного сезону у Луцьку, а місто фактично не готове до цього дійства", - відзначив Білан.
Відтак, обранець громади просить вирішити питання та розмістити інформацію про виконання робіт на сайті міської ради.
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Про це йдеться у зверненні депутата Андрія Білана до мерії міста.
"На мою думку, було б доцільно на клумбах висадити квіти, скосити траву та встановити урни для сміття. Адже сьогодні офіційно відкриття туристичного сезону у Луцьку, а місто фактично не готове до цього дійства", - відзначив Білан.
Відтак, обранець громади просить вирішити питання та розмістити інформацію про виконання робіт на сайті міської ради.
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Туристам на сміх: історична частина Луцька заросла травою. ФОТО
Сьогодні, 18:39