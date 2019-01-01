Туристам на сміх: історична частина Луцька заросла травою. ФОТО

У Луцьку просять привести до ладу історичну частину міста, зокрема, вулицю Лютеранську і територію біля будинку скульптора Голованя.Про це йдеться у зверненні депутатадо мерії міста."На мою думку, було б доцільно на клумбах висадити квіти, скосити траву та встановити урни для сміття. Адже сьогодні офіційно відкриття туристичного сезону у Луцьку, а місто фактично не готове до цього дійства", - відзначив Білан.Відтак, обранець громади просить вирішити питання та розмістити інформацію про виконання робіт на сайті міської ради.