У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли

У Луцьку завершили перевірку трьох об'єктів, щодо яких надійшла інформація про замінування.Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.Перевірили, зокрема, Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку, гіпермаркет "Нова лінія" на вулиці Шевченка та офіс команди Володимира Зеленського на вулиці Винниченка.Вибухівки на цих об'єктах не знайшли.На решті об'єктів триває перевірка.Нагадаємо, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.Повідомили, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульсва Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.