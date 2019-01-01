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У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли

У Генконсульстві Польщі та офісі команди Зеленського в Луцьку вибухівки не знайшли
У Луцьку завершили перевірку трьох об'єктів, щодо яких надійшла інформація про замінування.

Про це повідомили в секторі комунікації поліції Волині.

Перевірили, зокрема, Генеральне консульство Республіки Польща в Луцьку, гіпермаркет "Нова лінія" на вулиці Шевченка та офіс команди Володимира Зеленського на вулиці Винниченка.

Вибухівки на цих об'єктах не знайшли.

На решті об'єктів триває перевірка.

Нагадаємо, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині 31 травня.

Повідомили, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульсва Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.

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Теги: замінування, перевірка, Луцьк
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