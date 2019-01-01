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Що цікавого є у ігровій зоні в «Промені»*

Що цікавого є у ігровій зоні в «Промені»*
Ігрова зона «Play Hall», що на першому поверсі РЦ «Промінь», пропонує ряд оригінальних ігрових автоматів відомих світових брендів.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Серед шанувальників віртуальних розваг є не лише діти та підлітки. Тому і попит на кожну гру інший. Наприклад, сім'ї завжди надають перевагу аерохокею або командним іграм на Jurastic Park та Alience. Підліткам завжди цікаво позмагатись на світових гонках MOTO GP, або Batman. До речі, саме ці апарати можуть синхронізовуватись між собою, роблячи змагання ще цікавішим.

Проте найпопулярнішим все ж лишається Key Master, адже усі хочуть випробувати свій шанс виграти сучасний приз.

Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.

Що цікавого є у ігровій зоні в «Промені»*



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Теги: РЦ «Промінь», ігрові автомати
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