Погода на вихідні: якими будуть перші дні літа
Сьогодні, 20:00
На вихідних у більшості регіонів України буде спекотно, місцями пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє УНІАН.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +17°, вдень +26°. У неділю пройде дощ з грозою, +18°...+27°.
У Львові в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +22°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+25°.
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +24°, сонячно. У неділю вночі +14°, вдень +25°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +14°...+24°. У неділю до +25°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +20°...+33°.
Погода в Харкові: у суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+30°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу гроза, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +19°...+31°.
У Сімферополі завтра буде сонячно, +17°...+30°. У неділю +19°...+31°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю сонячно, температура до +31°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю температура до +31°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +18°...+31° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю також очікуються опади, вночі +10 градусів, удень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +20°. У неділю дощ, вночі - +13°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура до +23°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, +22°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +13° ...+21°.
У Затоці В суботу сонячно, вночі +19°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +29°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +29°, у неділю без опадів, температура повітря +23° ...+28°.
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Про це повідомляє УНІАН.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +17°, вдень +26°. У неділю пройде дощ з грозою, +18°...+27°.
У Львові в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +22°. У неділю мінлива хмарність, +14°...+25°.
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +24°, сонячно. У неділю вночі +14°, вдень +25°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +14°...+24°. У неділю до +25°, гроза.
Одеситам на вихідних обіцяють сонячну погоду. У суботу температура вночі +19°, вдень +33°. У неділю +20°...+33°.
Погода в Харкові: у суботу гроза, температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю +19°...+30°, пройде дощ.
У Дніпрі в суботу гроза, температура вночі +19°, вдень +30°. У неділю дощ з грозою, температура повітря +19°...+31°.
У Сімферополі завтра буде сонячно, +17°...+30°. У неділю +19°...+31°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +20°, вдень +31°. У неділю сонячно, температура до +31°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю температура до +31°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра без опадів, температура вночі +18°, вдень +32°. У неділю +18°...+31° хмарно з проясненнями.
Погода на курортах України
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +14°. У неділю також очікуються опади, вночі +10 градусів, удень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +11°, вдень +20°. У неділю дощ, вночі - +13°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +22°. У неділю температура до +23°, мінлива хмарність.
У Сваляві завтра без опадів, +22°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +13° ...+21°.
У Затоці В суботу сонячно, вночі +19°, вдень +30°. У неділю без опадів, температура до +29°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +29°, у неділю без опадів, температура повітря +23° ...+28°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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