вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО

У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У Луцьку на території соціального проекту Андрія Покровського "Сіті Парк" відбулося «Велике дитяче свято».

Організував веселе та спортивне дійство Громадянський Рух "СВІДОМІ" у п'ятницю, 31 травня, пише "Конкурент".

Кураторка свята Христина Назар зазначила, що захід, який вже став чудовою традицією, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей.

Велике дитяче свято спорту" - це той формат, який дозволяє дітям активно, цікаво та здорово провести час. Ми свідомо обрали формат спортивного свята, щоб стимулювати наших дітей розвиватися у цьому напрямку, любити спорт як здорову альтернативу пасивності і шкідливим звичкам. Тут організовані різноманітні активності для учасників свята, щоб кожен знайшов щось цікаве для себе. Діти повинні бути щасливими.

Христина зауважила, що цього року у свята з'явилося чимало партнерів, які долучилися, щоб забезпечити дітей цікавими та корисними подарунками:

"Це розважальний центр "Промінь", туристичне агенство "BARBADOS", дитячий розважальний комплекс "Смугастий носоріг", інтернет-магазин меблів "Dubok.ua", студія свята "Карамболь", бутік товарів для дому "Helena", майстерня хенд-мейду "Ляля Бяка", кіберспортивна арена "Force Arena".

Захід розпочався з активної музичної руханки. Після "розминки" діти розподілилися по "аренах", обравши для себе найбільш оптимальний вид змагань.

Учасники брали участь у футбольному турнірі, турнірі з настільного тенісу, шашок і шахів, різноманітних естафетах.

Також відбувся показовий виступ українських бойових мистецтв "СПАС". Найменших лучан розважала студія свята "Карамболь". Найактивніші учасники отримали багато цікавих призів та подарунків.

У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: "Сіті Парк", СВІДОМІ, Андрій Покровський, свято, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Через два дні з Волині запустять поїзд до моря
Люди з пересадженими органами посадили біля лікарні у Луцьку Алею життя. ФОТО
На Волині школяр врятував дідуся з інвалідністю від великої води
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз
Сьогодні, 19:35
Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування
Сьогодні, 19:30
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:12
«Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»*
Сьогодні, 18:57
Туристам на сміх: історична частина Луцька заросла травою. ФОТО
Сьогодні, 18:39
Схожі новини
У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято» У «Сіті Парку» влаштують «Велике дитяче свято»
29 травень, 17:22
У Луцьку меценат організував для майже півтисячі дітей новорічне свято. ФОТО У Луцьку меценат організував для майже півтисячі дітей новорічне свято. ФОТО
28 грудень, 2018, 16:30
У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО У луцькому Сіті Парку відзначили велике дитяче свято спорту. ФОТО
04 червень, 2018, 15:30
Квадрокоптери і макети зброї: у центрі Луцька поліцейські влаштували дітям свято Квадрокоптери і макети зброї: у центрі Луцька поліцейські влаштували дітям свято
Сьогодні, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина вдома поліцейські знайшли пістолет
Сьогодні, 19:45
 0
Україна і Коста-Рика домовляються про безвіз
Сьогодні, 19:35
 0
Перевірили 9 з 10 об'єктів у Луцьку, щодо яких була інформація про замінування
Сьогодні, 19:30
 0
У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
«Де і з ким спить Ольга Фреймут» та про що говоритиме ревізор країни у «Промені»*
Сьогодні, 18:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿