У луцькому «Сіті Парку» влаштували грандіозне свято для дітей. ФОТО

Андрія Покровського "Сіті Парк" відбулося «Велике дитяче свято».



Організував веселе та спортивне дійство Громадянський Рух "СВІДОМІ" у п'ятницю, 31 травня, пише "



Кураторка свята Христина Назар зазначила, що захід, який вже став чудовою традицією, приурочений до Міжнародного дня захисту дітей.



Велике дитяче свято спорту" - це той формат, який дозволяє дітям активно, цікаво та здорово провести час. Ми свідомо обрали формат спортивного свята, щоб стимулювати наших дітей розвиватися у цьому напрямку, любити спорт як здорову альтернативу пасивності і шкідливим звичкам. Тут організовані різноманітні активності для учасників свята, щоб кожен знайшов щось цікаве для себе. Діти повинні бути щасливими.



Христина зауважила, що цього року у свята з'явилося чимало партнерів, які долучилися, щоб забезпечити дітей цікавими та корисними подарунками:



"Це розважальний центр "Промінь", туристичне агенство "BARBADOS", дитячий розважальний комплекс "Смугастий носоріг", інтернет-магазин меблів "Dubok.ua", студія свята "Карамболь", бутік товарів для дому "Helena", майстерня хенд-мейду "Ляля Бяка", кіберспортивна арена "Force Arena".



Захід розпочався з активної музичної руханки. Після "розминки" діти розподілилися по "аренах", обравши для себе найбільш оптимальний вид змагань.



Учасники брали участь у футбольному турнірі, турнірі з настільного тенісу, шашок і шахів, різноманітних естафетах.



Також відбувся показовий виступ українських бойових мистецтв "СПАС". Найменших лучан розважала студія свята "Карамболь". Найактивніші учасники отримали багато цікавих призів та подарунків.









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