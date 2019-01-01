«Не чхатиму на свої моральні принципи», – Шкітер подякував Палиці

Тарас Шкітер подякував голові Волиньради Ігорю Палиці за його рішення пожертвувати мільйон гривень на Волинський обласний перинатальний центр.



Про це Шкітер написав на своїй сторінці у Facebook.



На переконання Тараса Шкітера, це гідний вчинок, який заслуговує на повагу. Про такий намір Ігор Палиця заявив сьогодні, 31 травня.



«Я як співзасновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" не погоджуюсь із політикою УКРОПу, яку представляє Палиця. Я критикую міську владу, оскільки вважаю, що їхня діяльність здебільшого деструктивна та шкодить Луцьку.



Проте мені як лучанину приємно бачити відповідальних бізнесменів, яким не начхати на долю рідного краю та містян.



І скільки б Волинські Новини не лили бруду на Андрія Покровського, якого я поважаю, та який також надає благодійну допомогу (і атовцям, і ситуаційному центру при МВС), я ніколи не переступатиму межу і не казатиму на біле чорне. Я не чхатиму на свої моральні принципи, керуючись політичними вподобаннями в питаннях, які є важливими для благополуччя мого рідного міста.



Тому сьогодні я просто скажу Ігорю Петровичу "дякую", – написав Шкітер.



Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, у Луцьку відбувся другий молитовний сніданок, на який з’їхалися політики, представники влади, громадськості та бізнесу, духовні лідери, аби не лише помолитися, а й зібрати кошти на благе діло – обладнання для перинатального центру.



Довідково:



Нещодавно у своєму блозі Тарас Шкітер розповів, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький телеведучий, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»подякував голові Волиньрадиза його рішення пожертвувати мільйон гривень на Волинський обласний перинатальний центр.Про це Шкітер написав на своїй сторінці у Facebook.На переконання Тараса Шкітера, це гідний вчинок, який заслуговує на повагу. Про такий намір Ігор Палиця заявив сьогодні, 31 травня.«Я як співзасновник Громадянський Рух "CВІДОМІ" не погоджуюсь із політикою УКРОПу, яку представляє Палиця. Я критикую міську владу, оскільки вважаю, що їхня діяльність здебільшого деструктивна та шкодить Луцьку.Проте мені як лучанину приємно бачити відповідальних бізнесменів, яким не начхати на долю рідного краю та містян.І скільки б Волинські Новини не лили бруду на Андрія Покровського, якого я поважаю, та який також надає благодійну допомогу (і атовцям, і ситуаційному центру при МВС), я ніколи не переступатиму межу і не казатиму на біле чорне. Я не чхатиму на свої моральні принципи, керуючись політичними вподобаннями в питаннях, які є важливими для благополуччя мого рідного міста.Тому сьогодні я просто скажу Ігорю Петровичу "дякую", – написав Шкітер.Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, у Луцьку, на який з’їхалися політики, представники влади, громадськості та бізнесу, духовні лідери, аби не лише помолитися, а й зібрати кошти на благе діло – обладнання для перинатального центру.Нещодавно у своєму блозі Тарас Шкітер розповів, що «укропівська влада у Луцьку хоче монополізувати благодійність» . Мова йшла про те, що підконтрольний УКРОПу медіа-ресурс «Волинські новини» у своєму матеріалі назвав хабарем виділення Андрієм Покровським 500 тисяч гривень на облаштування ситуаційного центру Головного управління Нацполіції. Своєю чергою, Тарас Шкітер це спростував і наголосив, що подібні заяви є нічим іншим, як політичними розбірками, які лише шкодять Луцьку. А такий благодійний внесок засновника Громадянського Руху «СВІДОМІ» допоможе пришвидшити створення структури, від якісної роботи якої залежатиме безпека лучан і всього обласного центру Волині.

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