Невідомому, який повідомив про замінування низки об'єктів у Луцьку, загрожує від 2 до 6 років тюрми





Під час огляду приміщень та території об'єктів вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Окрім того, за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.



Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, на електронну адресу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про начебто замінування десяти різноманітних об’єктів у Луцьку.



Повідомиляли, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульсва Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 19:20 правоохоронці завершили перевірку всіх десяти об'єктів, інформація щодо їх замінування не підтвердилася.Під час огляду приміщень та території об'єктів вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Окрім того, за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, на електронну адресу обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про начебто замінування десяти різноманітних об’єктів у Луцьку.Повідомиляли, зокрема, про замінування замку Любарта, Генконсульсва Польщі, Кафедрального собору, районної лікарні на вулиці Теремнівській, деяких торгових центрів та автозаводу.

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