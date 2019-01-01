На Універсіаду-2019 до Італії поїде п'ятеро волинських спортсменів
Сьогодні, 21:36
Одразу п’ятеро волинян візьмуть участь в Універсіаді-2019, яка відбудеться в Неаполі 3-14 липня.
Таким є рішення виконкому ФЛАУ, – повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики у Волинській області у facebook.
В Неаполі у метанні молоту честь країни захищатиме Ірина Климець. У ходьбі на 20 кілометрів позмагаєтся Марія Філюк, на 50 — Валя Мирончук та Олена Собчук.
Данило Даниленко побіжить на Універсіаді 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами.
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Таким є рішення виконкому ФЛАУ, – повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики у Волинській області у facebook.
В Неаполі у метанні молоту честь країни захищатиме Ірина Климець. У ходьбі на 20 кілометрів позмагаєтся Марія Філюк, на 50 — Валя Мирончук та Олена Собчук.
Данило Даниленко побіжить на Універсіаді 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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