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На Універсіаду-2019 до Італії поїде п'ятеро волинських спортсменів

На Універсіаду-2019 до Італії поїде п'ятеро волинських спортсменів
Одразу п’ятеро волинян візьмуть участь в Універсіаді-2019, яка відбудеться в Неаполі 3-14 липня.

Таким є рішення виконкому ФЛАУ, – повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики у Волинській області у facebook.

В Неаполі у метанні молоту честь країни захищатиме Ірина Климець. У ходьбі на 20 кілометрів позмагаєтся Марія Філюк, на 50 — Валя Мирончук та Олена Собчук.

Данило Даниленко побіжить на Універсіаді 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами.

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Теги: універсіада, Італія, спортсмени
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