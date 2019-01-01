На Універсіаду-2019 до Італії поїде п'ятеро волинських спортсменів





Таким є рішення виконкому ФЛАУ, – повідомляють на сторінці Федерації легкої атлетики у Волинській області у facebook.



В Неаполі у метанні молоту честь країни захищатиме Ірина Климець. У ходьбі на 20 кілометрів позмагаєтся Марія Філюк, на 50 — Валя Мирончук та Олена Собчук.



Данило Даниленко побіжить на Універсіаді 400 метрів та 400 метрів з бар’єрами.

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