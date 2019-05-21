У Ковелі візьмуться за впорядкування кіосків





Про це



Робоча група з представників структурних підрозділів виконкому та депутатів міської ради, які виявили бажання працювати над цим, неодноразово проводила засідання. На них вивчались матеріали щодо всіх тимчасових споруд, розміщених на землях комунальної власності та формувались пропозиції щодо розробки комплексної схеми розміщення споруд, обговорювався проєкт Порядку їх розміщення, проєкт Порядку укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту. Також приділили увагу, де у подальшому проводитимуться ярмарки та торговельно-виставкові заходи.





З метою формування рекомендацій робочої групи для розгляду Ковельською міською радою розпорядженням міського голови від 21.05.2019 №137-р було затверджено її склад.



Двадцять четвертого травня відбулось засідання, на якому особливу увагу зосередили на підготовці комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. На підставі матеріалів їх інвентаризації, відділом містобудування та архітектури було підготовлено cхему розташування тимчасових споруд, на якій умовними позначеннями вказані споруди, за наступними критеріями:





- споруди які мають дозвільні документи та належний вигляд і пропонуються залишити без змін;

- споруди які мають дозвільні документи, але вимагають зміни архітектурного вигляду (підлягають реконструкції);

- споруди, які мають дозвільні документи, але не відповідають існуючим містобудівним обмеженням і підлягають демонтажу або перенесенню.



У ході роботи внесено ряд пропозицій та зауважень, врахувавши їх, схему розміщення тимчасових споруд схвалено.





Рекомендовано напрацьований варіант внести на розгляд міської ради. Якщо депутати його підтримають, то на його основі буде розроблятись комплексна схема розміщення тимчасових споруд в місті, що включатиме вимоги до благоустрою прилеглої території та архітектурне рішення споруд.



Після затвердження комплексної схеми, буде внесено на розгляд міської ради проєкт Порядку розміщення тимчасових споруд та проєкт Порядку укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема встановлення тимчасових споруд та конструкцій актуальна для багатьох міст України. І Ковель не є винятком. Аби припинити їх хаотичне розміщення, створити однакові умови для усіх підприємців, що здійснюють торгівлю чи надають послуги у павільйонах, кіосках, покращити їх архітектурний вигляд, напрацьовано відповідний документ.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Робоча група з представників структурних підрозділів виконкому та депутатів міської ради, які виявили бажання працювати над цим, неодноразово проводила засідання. На них вивчались матеріали щодо всіх тимчасових споруд, розміщених на землях комунальної власності та формувались пропозиції щодо розробки комплексної схеми розміщення споруд, обговорювався проєкт Порядку їх розміщення, проєкт Порядку укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту. Також приділили увагу, де у подальшому проводитимуться ярмарки та торговельно-виставкові заходи.З метою формування рекомендацій робочої групи для розгляду Ковельською міською радою розпорядженням міського голови від 21.05.2019 №137-р було затверджено її склад.Двадцять четвертого травня відбулось засідання, на якому особливу увагу зосередили на підготовці комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. На підставі матеріалів їх інвентаризації, відділом містобудування та архітектури було підготовлено cхему розташування тимчасових споруд, на якій умовними позначеннями вказані споруди, за наступними критеріями:- споруди які мають дозвільні документи та належний вигляд і пропонуються залишити без змін;- споруди які мають дозвільні документи, але вимагають зміни архітектурного вигляду (підлягають реконструкції);- споруди, які мають дозвільні документи, але не відповідають існуючим містобудівним обмеженням і підлягають демонтажу або перенесенню.У ході роботи внесено ряд пропозицій та зауважень, врахувавши їх, схему розміщення тимчасових споруд схвалено.Рекомендовано напрацьований варіант внести на розгляд міської ради. Якщо депутати його підтримають, то на його основі буде розроблятись комплексна схема розміщення тимчасових споруд в місті, що включатиме вимоги до благоустрою прилеглої території та архітектурне рішення споруд.Після затвердження комплексної схеми, буде внесено на розгляд міської ради проєкт Порядку розміщення тимчасових споруд та проєкт Порядку укладання договорів про встановлення особистого строкового сервітуту.

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