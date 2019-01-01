Екстрена психологічна допомога – за 2019 на Волині жодного випадку суїциду серед ветеранів АТО





Про це в інтерв'ю Оксана Гаврилюк.



Вона зауважила, що жодної окремої статистики суїцидів серед ветеранів АТО та ООС досі ніхто не вів. “Тому сказати, скільки серед ветеранів суїцидів – ми однозначно не можемо”, – підкреслила Гаврилюк.



Утім, за її словами, є певні успіхи у питанні екстреної психологічної допомоги ветеранам. Зокрема, Гаврилюк навела приклад Волинської області.



“Ми днями були на засіданні Ради ветеранів, де волинські колеги презентували досвід створення мобільної психологічної допомоги. Ця мобільна група, виїжджає до тих, хто в гострому стані на грані суїциду. І вони говорили про те, що за 2018 рік у них було вісім випадків суїцидів серед ветеранів. У 2019-му році – немає жодного”, – наголосила заступниця міністра.



Вона пояснила, що група працює за принципом “рівний – рівному”.



“У них є такий центр, де ветерани можуть перебувати якийсь час, спілкуватися з ветеранами. Якщо є потреба, вони доставляють його до лікарні негайно, якщо потрібна медикаментозна стабілізація. Але що цікаво, багато з тих ветеранів, кому вони допомогли, зараз працюють у рамках цієї мобільної групи. Тобто, вони виїжджають тепер на такого роду виклики і вони кажуть, що таких викликів – до п’ятдесяти на місяць”, – розповіла Гаврилюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема психосоціальної адаптації військовослужбовців та ветеранів має досить серйозний характер. Окремі регіони України вже можуть поділится успішним досвідом її вирішення.Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла заступниця міністра у справах ветеранівВона зауважила, що жодної окремої статистики суїцидів серед ветеранів АТО та ООС досі ніхто не вів. “Тому сказати, скільки серед ветеранів суїцидів – ми однозначно не можемо”, – підкреслила Гаврилюк.Утім, за її словами, є певні успіхи у питанні екстреної психологічної допомоги ветеранам. Зокрема, Гаврилюк навела приклад Волинської області.“Ми днями були на засіданні Ради ветеранів, де волинські колеги презентували досвід створення мобільної психологічної допомоги. Ця мобільна група, виїжджає до тих, хто в гострому стані на грані суїциду. І вони говорили про те, що за 2018 рік у них було вісім випадків суїцидів серед ветеранів. У 2019-му році – немає жодного”, – наголосила заступниця міністра.Вона пояснила, що група працює за принципом “рівний – рівному”.“У них є такий центр, де ветерани можуть перебувати якийсь час, спілкуватися з ветеранами. Якщо є потреба, вони доставляють його до лікарні негайно, якщо потрібна медикаментозна стабілізація. Але що цікаво, багато з тих ветеранів, кому вони допомогли, зараз працюють у рамках цієї мобільної групи. Тобто, вони виїжджають тепер на такого роду виклики і вони кажуть, що таких викликів – до п’ятдесяти на місяць”, – розповіла Гаврилюк.

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