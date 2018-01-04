У селах довкола Світязю уже проклали майже 60 кілометрів каналізаційних труб. ФОТО
31 травень, 23:29
У межах Шацького національного природного парку каналізують населені пункти навколо озера Світязь. Загалом вже проклали майже 57 км труб.
Роботи реалізуються в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Про це пише Кордон.
Станом на 26 травня по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники та будівництво каналізаційних очисних споруд смт Шацьк Шацького району Волинської області» в ур. Дуга (смт Шацьк) проклали труб напірного колектора діаметром 225 см – 9 км 80 м, діаметром 160 см – 5 км 70 м, діаметром 125 см – 4 км 820 м, а також 9 км 880 м труб самопливного колектора та 1 км 340 м труб підключень до будинків діаметром 160 см. При цьому облаштували 166 колодязів самопливної каналізації та 17 колодязів напірної каналізації.
Всього в Шацьку проклали майже 30 км каналізаційних труб.
В ур. Ляпове (с. Мельники) проклали 1 км 350 м труб напірного колектора діаметром 200 см та 1 км 950 м труб підключень до будинків, при цьому облаштували 34 колодязі самопливної каналізації.
По об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Світязь Шацького району Волинської області» проклали труби самопливної каналізації діаметром 200 см – 6 км 350 м, діаметром 250 см – 1 км 240 м, діаметром 300 см – 300 м, а також 6 км 800 м труб напірної каналізації діаметром 100 см та 498 м труб підключень до будинків діаметром 160 см. При цьому облаштували 149 колодязів самопливної каналізації.
По об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району Волинської області» проклали 4 км 290 м труб самопливної каналізації діаметром 200 см, 5 км 200 м труб напірної каналізації діаметром 110 см, при цьому облаштували 151 колодязь самопливної каналізації.
«Роботи продовжуються», – йдеться у дописі.
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Роботи реалізуються в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Про це пише Кордон.
Станом на 26 травня по об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі у західній частині смт Шацьк, с. Гаївка, с. Мельники та будівництво каналізаційних очисних споруд смт Шацьк Шацького району Волинської області» в ур. Дуга (смт Шацьк) проклали труб напірного колектора діаметром 225 см – 9 км 80 м, діаметром 160 см – 5 км 70 м, діаметром 125 см – 4 км 820 м, а також 9 км 880 м труб самопливного колектора та 1 км 340 м труб підключень до будинків діаметром 160 см. При цьому облаштували 166 колодязів самопливної каналізації та 17 колодязів напірної каналізації.
Всього в Шацьку проклали майже 30 км каналізаційних труб.
В ур. Ляпове (с. Мельники) проклали 1 км 350 м труб напірного колектора діаметром 200 см та 1 км 950 м труб підключень до будинків, при цьому облаштували 34 колодязі самопливної каналізації.
По об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Світязь Шацького району Волинської області» проклали труби самопливної каналізації діаметром 200 см – 6 км 350 м, діаметром 250 см – 1 км 240 м, діаметром 300 см – 300 м, а також 6 км 800 м труб напірної каналізації діаметром 100 см та 498 м труб підключень до будинків діаметром 160 см. При цьому облаштували 149 колодязів самопливної каналізації.
По об’єкту «Будівництво каналізаційної мережі та системи очистки стічних вод у с. Пульмо Шацького району Волинської області» проклали 4 км 290 м труб самопливної каналізації діаметром 200 см, 5 км 200 м труб напірної каналізації діаметром 110 см, при цьому облаштували 151 колодязь самопливної каналізації.
«Роботи продовжуються», – йдеться у дописі.
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