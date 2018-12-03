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«Та, яка створила диво»: луцьких мам надзвичайних діток запрошують з гастролями до інших міст

«Та, яка створила диво»: луцьких мам надзвичайних діток запрошують з гастролями до інших міст
У Луцьку батьки дітей з аутизмом уже вдруге представили виставу “Та, яка створила диво”. У центрі сюжету – сімейна пара, яка дізнається, що у їх дитини – аутизм.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Протягом вистави сімейна пара вчиться приймати реальність і любити свою особливу дитину.

Усі ролі зіграли батьки особливих дітей. Вони кажуть – своєю виставою хочуть донести до всіх , хто опинився у такій же ситуації, що ніколи не можна опускати руки.

Виставу готували декілька місяців. Ніхто з акторів раніше не виступав на великій сцені.

Виставу і надалі показуватимуть у Луцьку за умови, що глядачі будуть зацікавлені. Також актори кажуть – їх вже запрошували виступити у інших містах України.


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Теги: вистава, мама, особливі діти, театр
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