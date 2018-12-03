«Та, яка створила диво»: луцьких мам надзвичайних діток запрошують з гастролями до інших міст





Про це йдеться в сюжеті



Протягом вистави сімейна пара вчиться приймати реальність і любити свою особливу дитину.



Усі ролі зіграли батьки особливих дітей. Вони кажуть – своєю виставою хочуть донести до всіх , хто опинився у такій же ситуації, що ніколи не можна опускати руки.



Виставу готували декілька місяців. Ніхто з акторів раніше не виступав на великій сцені.



Виставу і надалі показуватимуть у Луцьку за умови, що глядачі будуть зацікавлені. Також актори кажуть – їх вже запрошували виступити у інших містах України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку батьки дітей з аутизмом уже вдруге представили виставу “Та, яка створила диво” . У центрі сюжету – сімейна пара, яка дізнається, що у їх дитини – аутизм.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Протягом вистави сімейна пара вчиться приймати реальність і любити свою особливу дитину.Усі ролі зіграли батьки особливих дітей. Вони кажуть – своєю виставою хочуть донести до всіх , хто опинився у такій же ситуації, що ніколи не можна опускати руки.Виставу готували декілька місяців. Ніхто з акторів раніше не виступав на великій сцені.Виставу і надалі показуватимуть у Луцьку за умови, що глядачі будуть зацікавлені. Також актори кажуть – їх вже запрошували виступити у інших містах України.

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