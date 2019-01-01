На Волинь з'їхалися колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей. ВІДЕО
Сьогодні, 00:44
Колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей України і міста Києва перебувають на Волині.
Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки, - йдеться в сюжеті Суспільного.
На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.
На Волинь приїхало три десятки колишніх в’язнів нацистських концтаборів. За словами голови Української Спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіяна Демидова, цей захід реалізується в рамках програми "Культура пам’яті в діалозі поколінь".
Для її реалізації надається фінансова підтримка з Держбюджету. В’язень концтабору “Соласпілс” каже, що повинні були приїхати 2 лютого, у день відзначення 75-ої річниці визволення Луцька від нацистських загарбників, але не вдалося.
Більше - в сюжеті.
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Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки, - йдеться в сюжеті Суспільного.
На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.
На Волинь приїхало три десятки колишніх в’язнів нацистських концтаборів. За словами голови Української Спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіяна Демидова, цей захід реалізується в рамках програми "Культура пам’яті в діалозі поколінь".
Для її реалізації надається фінансова підтримка з Держбюджету. В’язень концтабору “Соласпілс” каже, що повинні були приїхати 2 лютого, у день відзначення 75-ої річниці визволення Луцька від нацистських загарбників, але не вдалося.
Більше - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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