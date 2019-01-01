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На Волинь з'їхалися колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей. ВІДЕО

На Волинь з'їхалися колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей. ВІДЕО
Колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей України і міста Києва перебувають на Волині.

Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки, - йдеться в сюжеті Суспільного.

На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.

На Волинь приїхало три десятки колишніх в’язнів нацистських концтаборів. За словами голови Української Спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіяна Демидова, цей захід реалізується в рамках програми "Культура пам’яті в діалозі поколінь".

Для її реалізації надається фінансова підтримка з Держбюджету. В’язень концтабору “Соласпілс” каже, що повинні були приїхати 2 лютого, у день відзначення 75-ої річниці визволення Луцька від нацистських загарбників, але не вдалося.

Більше - в сюжеті.


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Теги: концтабір, в'язні, війна
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