На Волинь з'їхалися колишні в’язні нацистських концтаборів з 14 областей. ВІДЕО





Вони відвідали територію старої Луцької тюрми, Волинського регіонального музею українського війська і військової техніки, - йдеться в сюжеті



На меморіальному комплексі "Вічна слава" обласного центру поклали квіти до пам’ятного знаку в'язням концтаборів гетто, гестапо, які загинули у роки Другої Світової війни.



На Волинь приїхало три десятки колишніх в’язнів нацистських концтаборів. За словами голови Української Спілки в’язнів-жертв нацизму Маркіяна Демидова, цей захід реалізується в рамках програми "Культура пам’яті в діалозі поколінь".



Для її реалізації надається фінансова підтримка з Держбюджету. В’язень концтабору “Соласпілс” каже, що повинні були приїхати 2 лютого, у день відзначення 75-ої річниці визволення Луцька від нацистських загарбників, але не вдалося.



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