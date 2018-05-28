Винуватець аварії у Луцьку, в якій постраждала маленька дитина, відбувся «умовним»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час судового засідання вдалося встановити, що 15 квітня цього року обвинувачений, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», рухався вулицею Гордіюк в напрямку вулиці Конякіна зі швидкістю приблизно до 50 км/год.



Так, під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, що розташовується навпроти входу в «Північний ринок», водій неправильно оцінив дорожню обстановку та, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки «Daewoo Lanos TF69Y», який зупинився перед «зеброю», щоб надати перевагу в русі пішоходам, які в той час здійснювали перетин проїзної частини.



Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вищезазначені автомобілі отримали механічні пошкодження, а пасажир «Daewoo Lanos TF69Y» отримав тілесні ушкодження.



Зокрема, між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, суд затвердив угоду, призначивши винуватцю ДТП покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на 2 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Винуватець аварії , яка трапилася трішки більше місяця тому на вулиці Гордіюк у Луцьку, та в якій постраждала однорічна дитина , отримав два роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час судового засідання вдалося встановити, що 15 квітня цього року обвинувачений, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», рухався вулицею Гордіюк в напрямку вулиці Конякіна зі швидкістю приблизно до 50 км/год.Так, під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, що розташовується навпроти входу в «Північний ринок», водій неправильно оцінив дорожню обстановку та, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки «Daewoo Lanos TF69Y», який зупинився перед «зеброю», щоб надати перевагу в русі пішоходам, які в той час здійснювали перетин проїзної частини.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вищезазначені автомобілі отримали механічні пошкодження, а пасажир «Daewoo Lanos TF69Y» отримав тілесні ушкодження.Зокрема, між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, суд затвердив угоду, призначивши винуватцю ДТП покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на 2 роки.

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