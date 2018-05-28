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Винуватець аварії у Луцьку, в якій постраждала маленька дитина, відбувся «умовним»

Винуватець аварії у Луцьку, в якій постраждала маленька дитина, відбувся «умовним»
Винуватець аварії, яка трапилася трішки більше місяця тому на вулиці Гордіюк у Луцьку, та в якій постраждала однорічна дитина, отримав два роки умовного покарання.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час судового засідання вдалося встановити, що 15 квітня цього року обвинувачений, керуючи автомобілем марки «Mercedes-Benz», рухався вулицею Гордіюк в напрямку вулиці Конякіна зі швидкістю приблизно до 50 км/год.

Так, під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, що розташовується навпроти входу в «Північний ринок», водій неправильно оцінив дорожню обстановку та, перетнувши подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки «Daewoo Lanos TF69Y», який зупинився перед «зеброю», щоб надати перевагу в русі пішоходам, які в той час здійснювали перетин проїзної частини.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди вищезазначені автомобілі отримали механічні пошкодження, а пасажир «Daewoo Lanos TF69Y» отримав тілесні ушкодження.

Зокрема, між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Відтак, суд затвердив угоду, призначивши винуватцю ДТП покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на 2 роки.

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Теги: Гордіюк, аварія, суд, вирок, дитина
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