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На Волині після розливу річки перевіряють якість питної води у джерелі

На Волині після розливу річки перевіряють якість питної води у джерелі
За дорученням міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка були проведені повторні дослідження якості питної води у джерелі парку “Слов’янський”, після розливу річки Смоча.

Із метою виявлення можливості потрапляння забруднених потоків води у джерело парку “Слов’янський” після затоплення його частини водами річки Смоча Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинського ОЛЦ МОЗ України», мікробіологічною та санітарно-гігієнічною лабораторіями були проведені повторні дослідження, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського.

Нагадаємо, що 28-го травня після грози у Володимирі-Волинському мілководна річка Смоча вийшла з берегів. Забруднені потоки рухалися неподалік джерела, воду якого споживають місцеві мешканці.

Відтак, з метою встановлення ризиків забруднення фахівці повторно перевірили якість води у джерелі, що знаходиться неподалік собору.

Відповідно до результатів проведених досліджень від 29-го травня зразок питної води за бактеріологічними та хімічними показниками відповідає гігієнічним вимогам.

Варто зазначити, що перевірку якості води з двох джерел парку “Слов’янський”, які регулюють гідрологічний режим річки Луги, попередньо проводили у травні 2019-го року.


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Теги: Володимир-Волинський, джерело, річка, вода, якість, перевіка
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