На Волині після розливу річки перевіряють якість питної води у джерелі

Петра Саганюка були проведені повторні дослідження якості питної води у джерелі парку “Слов’янський”, після розливу річки Смоча.



Із метою виявлення можливості потрапляння забруднених потоків води у джерело парку “Слов’янський” після затоплення його частини водами річки Смоча Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинського ОЛЦ МОЗ України», мікробіологічною та санітарно-гігієнічною лабораторіями були проведені повторні дослідження, – повідомляють на



Нагадаємо, що 28-го травня після грози у Володимирі-Волинському мілководна річка Смоча вийшла з берегів. Забруднені потоки рухалися неподалік джерела, воду якого споживають місцеві мешканці.



Відтак, з метою встановлення ризиків забруднення фахівці повторно перевірили якість води у джерелі, що знаходиться неподалік собору.



Відповідно до результатів проведених досліджень від 29-го травня зразок питної води за бактеріологічними та хімічними показниками відповідає гігієнічним вимогам.



Варто зазначити, що перевірку якості води з двох джерел парку “Слов’янський”, які регулюють гідрологічний режим річки Луги, попередньо проводили у травні 2019-го року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За дорученням міського голови Володимира-Волинськогобули проведені повторні дослідження якості питної води у джерелі парку “Слов’янський”, після розливу річки Смоча.Із метою виявлення можливості потрапляння забруднених потоків води у джерело парку “Слов’янський” після затоплення його частини водами річки Смоча Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинського ОЛЦ МОЗ України», мікробіологічною та санітарно-гігієнічною лабораторіями були проведені повторні дослідження, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського.Нагадаємо, що 28-го травня після грози у Володимирі-Волинському мілководна річка Смоча вийшла з берегів. Забруднені потоки рухалися неподалік джерела, воду якого споживають місцеві мешканці.Відтак, з метою встановлення ризиків забруднення фахівці повторно перевірили якість води у джерелі, що знаходиться неподалік собору.Відповідно до результатів проведених досліджень від 29-го травня зразок питної води за бактеріологічними та хімічними показниками відповідає гігієнічним вимогам.Варто зазначити, що перевірку якості води з двох джерел парку “Слов’янський”, які регулюють гідрологічний режим річки Луги, попередньо проводили у травні 2019-го року.

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