На Волині після розливу річки перевіряють якість питної води у джерелі
Сьогодні, 05:35
За дорученням міського голови Володимира-Волинського Петра Саганюка були проведені повторні дослідження якості питної води у джерелі парку “Слов’янський”, після розливу річки Смоча.
Із метою виявлення можливості потрапляння забруднених потоків води у джерело парку “Слов’янський” після затоплення його частини водами річки Смоча Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинського ОЛЦ МОЗ України», мікробіологічною та санітарно-гігієнічною лабораторіями були проведені повторні дослідження, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського.
Нагадаємо, що 28-го травня після грози у Володимирі-Волинському мілководна річка Смоча вийшла з берегів. Забруднені потоки рухалися неподалік джерела, воду якого споживають місцеві мешканці.
Відтак, з метою встановлення ризиків забруднення фахівці повторно перевірили якість води у джерелі, що знаходиться неподалік собору.
Відповідно до результатів проведених досліджень від 29-го травня зразок питної води за бактеріологічними та хімічними показниками відповідає гігієнічним вимогам.
Варто зазначити, що перевірку якості води з двох джерел парку “Слов’янський”, які регулюють гідрологічний режим річки Луги, попередньо проводили у травні 2019-го року.
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Із метою виявлення можливості потрапляння забруднених потоків води у джерело парку “Слов’янський” після затоплення його частини водами річки Смоча Володимир-Волинським міськрайонним відділом ДУ «Волинського ОЛЦ МОЗ України», мікробіологічною та санітарно-гігієнічною лабораторіями були проведені повторні дослідження, – повідомляють на сайті Володимира-Волинського.
Нагадаємо, що 28-го травня після грози у Володимирі-Волинському мілководна річка Смоча вийшла з берегів. Забруднені потоки рухалися неподалік джерела, воду якого споживають місцеві мешканці.
Відтак, з метою встановлення ризиків забруднення фахівці повторно перевірили якість води у джерелі, що знаходиться неподалік собору.
Відповідно до результатів проведених досліджень від 29-го травня зразок питної води за бактеріологічними та хімічними показниками відповідає гігієнічним вимогам.
Варто зазначити, що перевірку якості води з двох джерел парку “Слов’янський”, які регулюють гідрологічний режим річки Луги, попередньо проводили у травні 2019-го року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На Волині після розливу річки перевіряють якість питної води у джерелі
Сьогодні, 05:35