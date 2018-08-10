Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Сергій Палько опублікував серію знімків річки Стохід.



Добірку світлин він опублікував на своїй сторінці у



“Після рясних травневих дощів рівень води на Стоході піднявся, як не кожної весни після сніготанення. Швидкі струмені несуться через підтоплені луги і заплавні ліси. Висока вода змила багато прибережної рослинності і заблокувала нею в багатьох місцях протоки. Ці затори досить легко проходяться. Рідке співпадіння високої і теплої води! Вітри, течія, зелень берегів”, – йдеться в дописі.









































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