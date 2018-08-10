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Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф Сергій Палько опублікував серію знімків річки Стохід.

Добірку світлин він опублікував на своїй сторінці у facebook.

“Після рясних травневих дощів рівень води на Стоході піднявся, як не кожної весни після сніготанення. Швидкі струмені несуться через підтоплені луги і заплавні ліси. Висока вода змила багато прибережної рослинності і заблокувала нею в багатьох місцях протоки. Ці затори досить легко проходяться. Рідке співпадіння високої і теплої води! Вітри, течія, зелень берегів”, – йдеться в дописі.

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО
Волинський фотограф показав красу «високої води» річки Стохід. ФОТО

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Теги: Стохід, вода, річка, Сергій Палько
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