Оприлюднили програму фестивалю повітряних куль у Луцьку





Про це повідомляють організатори, - пише



01 червня



15:00 – Відкриття карнавалу.



15:05 – 15:30 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.



15:30 – 16:00 – BubbleFest (ВОГО «МИ плюс» та Art Project).



16:00 – 17:00 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.



17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.



18:00 – 19:00 – родинні змагання з подарунками та призами.



19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.



21:45 – 22:00 – Фаєр-шоу, закриття першого дня карнавалу.



02 червня



15:00 – 15:15 — Відкриття другого дня карнавалу, шоу оркестру барабанщиць.



15:15 – 15:45 — Танцювальний батл хіп-хоп (Stylez Studio) VS. брейк-данс (IRON CITY).



15:45 – 16:00 – Розважальна програми з конкурсами та подарунками.



16:00 – 16:30 – Розмови про польоти та повітряні кулі: керівник асоціації повітроплавства (Німечинна) Людмила Самборська та голова асоціації повітроплавство України Сергій Скалько.



16:30 – 17:00 – Дефіле-шоу від модельного агентства «Grace Model House».



17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.



18:00 – 19:00 – DJ шоу від наймолодшої діджейки України DJ Cristal Girl.



19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.



21:45 – 22:00 – Світлове шоу з повітряними кулями, закриття карнавалу.



Також на території карнавалу з 15:00 по 19:00 будуть діяти:



— Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною.



— Майстерки з виготовлення повітряних куль від Артлокації Творчий калейдоскоп.



— Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.



— Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії Студія розвитку “Маленький Хогвартс”.



— Майстерки з гончарства та розмальовування глини, Громадська організація “Зірка Надії”.



— Майстер-клас з Капоейри (спортивна академія «КАПА»).



— Дебатний турнір для школярів, ВМГО Федерація дебатів України.



— Гра «Криївка» та зона настільних ігор, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк.



— Бої на мечах для всіх та стрільба з лука, клуб середньовічного бою Айна Бера Луцьк.



— Постійно діюча спортивна локація з естафетами, конкурсами, тенісом, бадмінтоном і т.д., КЗ СПОРТ ДЛЯ ВСІХ.



— Інформаційна зона від Молодіжна рада Луцька.



— Територія «Фризбі», Українська федерація літаючих дисків.



— Солодка вата, майстерки, плетіння косичок та бодіарт разом із ВОГО «Ми плюс».



Організатори: департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на території колишнього іподрому (парк ім. Лесі Українки) 1-2 червня лучан чекатиме незабутнє шоу з повітряними кулями та святкування Міжнародного дня захисту дітей.Про це повідомляють організатори, - пише «Волинь Online» 15:00 – Відкриття карнавалу.15:05 – 15:30 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.15:30 – 16:00 – BubbleFest (ВОГО «МИ плюс» та Art Project).16:00 – 17:00 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.18:00 – 19:00 – родинні змагання з подарунками та призами.19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.21:45 – 22:00 – Фаєр-шоу, закриття першого дня карнавалу.15:00 – 15:15 — Відкриття другого дня карнавалу, шоу оркестру барабанщиць.15:15 – 15:45 — Танцювальний батл хіп-хоп (Stylez Studio) VS. брейк-данс (IRON CITY).15:45 – 16:00 – Розважальна програми з конкурсами та подарунками.16:00 – 16:30 – Розмови про польоти та повітряні кулі: керівник асоціації повітроплавства (Німечинна) Людмила Самборська та голова асоціації повітроплавство України Сергій Скалько.16:30 – 17:00 – Дефіле-шоу від модельного агентства «Grace Model House».17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.18:00 – 19:00 – DJ шоу від наймолодшої діджейки України DJ Cristal Girl.19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.21:45 – 22:00 – Світлове шоу з повітряними кулями, закриття карнавалу.Також на території карнавалу з 15:00 по 19:00 будуть діяти:— Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною.— Майстерки з виготовлення повітряних куль від Артлокації Творчий калейдоскоп.— Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.— Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії Студія розвитку “Маленький Хогвартс”.— Майстерки з гончарства та розмальовування глини, Громадська організація “Зірка Надії”.— Майстер-клас з Капоейри (спортивна академія «КАПА»).— Дебатний турнір для школярів, ВМГО Федерація дебатів України.— Гра «Криївка» та зона настільних ігор, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк.— Бої на мечах для всіх та стрільба з лука, клуб середньовічного бою Айна Бера Луцьк.— Постійно діюча спортивна локація з естафетами, конкурсами, тенісом, бадмінтоном і т.д., КЗ СПОРТ ДЛЯ ВСІХ.— Інформаційна зона від Молодіжна рада Луцька.— Територія «Фризбі», Українська федерація літаючих дисків.— Солодка вата, майстерки, плетіння косичок та бодіарт разом із ВОГО «Ми плюс».Організатори: департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум»

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію