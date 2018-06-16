Оприлюднили програму фестивалю повітряних куль у Луцьку
Сьогодні, 07:45
У Луцьку на території колишнього іподрому (парк ім. Лесі Українки) 1-2 червня лучан чекатиме незабутнє шоу з повітряними кулями та святкування Міжнародного дня захисту дітей.
Про це повідомляють організатори, - пише «Волинь Online».
01 червня
15:00 – Відкриття карнавалу.
15:05 – 15:30 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.
15:30 – 16:00 – BubbleFest (ВОГО «МИ плюс» та Art Project).
16:00 – 17:00 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.
17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.
18:00 – 19:00 – родинні змагання з подарунками та призами.
19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.
21:45 – 22:00 – Фаєр-шоу, закриття першого дня карнавалу.
02 червня
15:00 – 15:15 — Відкриття другого дня карнавалу, шоу оркестру барабанщиць.
15:15 – 15:45 — Танцювальний батл хіп-хоп (Stylez Studio) VS. брейк-данс (IRON CITY).
15:45 – 16:00 – Розважальна програми з конкурсами та подарунками.
16:00 – 16:30 – Розмови про польоти та повітряні кулі: керівник асоціації повітроплавства (Німечинна) Людмила Самборська та голова асоціації повітроплавство України Сергій Скалько.
16:30 – 17:00 – Дефіле-шоу від модельного агентства «Grace Model House».
17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.
18:00 – 19:00 – DJ шоу від наймолодшої діджейки України DJ Cristal Girl.
19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.
21:45 – 22:00 – Світлове шоу з повітряними кулями, закриття карнавалу.
Також на території карнавалу з 15:00 по 19:00 будуть діяти:
— Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною.
— Майстерки з виготовлення повітряних куль від Артлокації Творчий калейдоскоп.
— Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.
— Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії Студія розвитку “Маленький Хогвартс”.
— Майстерки з гончарства та розмальовування глини, Громадська організація “Зірка Надії”.
— Майстер-клас з Капоейри (спортивна академія «КАПА»).
— Дебатний турнір для школярів, ВМГО Федерація дебатів України.
— Гра «Криївка» та зона настільних ігор, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк.
— Бої на мечах для всіх та стрільба з лука, клуб середньовічного бою Айна Бера Луцьк.
— Постійно діюча спортивна локація з естафетами, конкурсами, тенісом, бадмінтоном і т.д., КЗ СПОРТ ДЛЯ ВСІХ.
— Інформаційна зона від Молодіжна рада Луцька.
— Територія «Фризбі», Українська федерація літаючих дисків.
— Солодка вата, майстерки, плетіння косичок та бодіарт разом із ВОГО «Ми плюс».
Організатори: департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум»
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Про це повідомляють організатори, - пише «Волинь Online».
01 червня
15:00 – Відкриття карнавалу.
15:05 – 15:30 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.
15:30 – 16:00 – BubbleFest (ВОГО «МИ плюс» та Art Project).
16:00 – 17:00 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.
17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.
18:00 – 19:00 – родинні змагання з подарунками та призами.
19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.
21:45 – 22:00 – Фаєр-шоу, закриття першого дня карнавалу.
02 червня
15:00 – 15:15 — Відкриття другого дня карнавалу, шоу оркестру барабанщиць.
15:15 – 15:45 — Танцювальний батл хіп-хоп (Stylez Studio) VS. брейк-данс (IRON CITY).
15:45 – 16:00 – Розважальна програми з конкурсами та подарунками.
16:00 – 16:30 – Розмови про польоти та повітряні кулі: керівник асоціації повітроплавства (Німечинна) Людмила Самборська та голова асоціації повітроплавство України Сергій Скалько.
16:30 – 17:00 – Дефіле-шоу від модельного агентства «Grace Model House».
17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.
18:00 – 19:00 – DJ шоу від наймолодшої діджейки України DJ Cristal Girl.
19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.
21:45 – 22:00 – Світлове шоу з повітряними кулями, закриття карнавалу.
Також на території карнавалу з 15:00 по 19:00 будуть діяти:
— Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною.
— Майстерки з виготовлення повітряних куль від Артлокації Творчий калейдоскоп.
— Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.
— Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії Студія розвитку “Маленький Хогвартс”.
— Майстерки з гончарства та розмальовування глини, Громадська організація “Зірка Надії”.
— Майстер-клас з Капоейри (спортивна академія «КАПА»).
— Дебатний турнір для школярів, ВМГО Федерація дебатів України.
— Гра «Криївка» та зона настільних ігор, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк.
— Бої на мечах для всіх та стрільба з лука, клуб середньовічного бою Айна Бера Луцьк.
— Постійно діюча спортивна локація з естафетами, конкурсами, тенісом, бадмінтоном і т.д., КЗ СПОРТ ДЛЯ ВСІХ.
— Інформаційна зона від Молодіжна рада Луцька.
— Територія «Фризбі», Українська федерація літаючих дисків.
— Солодка вата, майстерки, плетіння косичок та бодіарт разом із ВОГО «Ми плюс».
Організатори: департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум»
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