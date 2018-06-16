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Оприлюднили програму фестивалю повітряних куль у Луцьку

Оприлюднили програму фестивалю повітряних куль у Луцьку
У Луцьку на території колишнього іподрому (парк ім. Лесі Українки) 1-2 червня лучан чекатиме незабутнє шоу з повітряними кулями та святкування Міжнародного дня захисту дітей.

Про це повідомляють організатори, - пише «Волинь Online».

01 червня

15:00 – Відкриття карнавалу.

15:05 – 15:30 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.

15:30 – 16:00 – BubbleFest (ВОГО «МИ плюс» та Art Project).

16:00 – 17:00 – Розважальна програми від ВОГО «МИ плюс» з конкурсами та подарунками.

17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.

18:00 – 19:00 – родинні змагання з подарунками та призами.

19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.

21:45 – 22:00 – Фаєр-шоу, закриття першого дня карнавалу.

02 червня

15:00 – 15:15 — Відкриття другого дня карнавалу, шоу оркестру барабанщиць.

15:15 – 15:45 — Танцювальний батл хіп-хоп (Stylez Studio) VS. брейк-данс (IRON CITY).

15:45 – 16:00 – Розважальна програми з конкурсами та подарунками.

16:00 – 16:30 – Розмови про польоти та повітряні кулі: керівник асоціації повітроплавства (Німечинна) Людмила Самборська та голова асоціації повітроплавство України Сергій Скалько.

16:30 – 17:00 – Дефіле-шоу від модельного агентства «Grace Model House».

17:00 – 18:00 – Шоу аніматорів для дітей.

18:00 – 19:00 – DJ шоу від наймолодшої діджейки України DJ Cristal Girl.

19:00 – 21:45 – DJ парад, підйом куль.

21:45 – 22:00 – Світлове шоу з повітряними кулями, закриття карнавалу.

Також на території карнавалу з 15:00 по 19:00 будуть діяти:

— Тематичні розмальовки для дітей «Казки про Луцьк» з Наталією Гуркіною.

— Майстерки з виготовлення повітряних куль від Артлокації Творчий калейдоскоп.

— Майстер-класи з виготовлення та запускання повітряних зміїв проведе Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.

— Аплікації та виготовлення комбінованих паперових літачків від студії Студія розвитку “Маленький Хогвартс”.

— Майстерки з гончарства та розмальовування глини, Громадська організація “Зірка Надії”.

— Майстер-клас з Капоейри (спортивна академія «КАПА»).

— Дебатний турнір для школярів, ВМГО Федерація дебатів України.

— Гра «Криївка» та зона настільних ігор, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк.

— Бої на мечах для всіх та стрільба з лука, клуб середньовічного бою Айна Бера Луцьк.

— Постійно діюча спортивна локація з естафетами, конкурсами, тенісом, бадмінтоном і т.д., КЗ СПОРТ ДЛЯ ВСІХ.

— Інформаційна зона від Молодіжна рада Луцька.

— Територія «Фризбі», Українська федерація літаючих дисків.

— Солодка вата, майстерки, плетіння косичок та бодіарт разом із ВОГО «Ми плюс».

Організатори: департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, ГО «Івентум»

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Теги: AEROSFERA, повітряні кулі, програма, фестиваль
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