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Курс валют у Луцьку на 1 червня

Курс валют у Луцьку на 1 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.595, а продаж - 27.011.

Євро при купівлі становить - 29.511, продажу - 30.167.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.419.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.625, продаж - 7.014.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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