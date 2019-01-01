Курс валют у Луцьку на 1 червня





Євро при купівлі становить - 29.511, продажу - 30.167.



Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.419.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.625, продаж - 7.014.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.595, а продаж - 27.011.Євро при купівлі становить - 29.511, продажу - 30.167.Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.419.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.625, продаж - 7.014.

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