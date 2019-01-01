На Волині селяни «воюють» з небезпечним борщівником





Про це йдеться у Турійські Новини Журнал у соцмережі facebook, - пише



"Ось так в с.Тагачин селяни власними силами боряться з Борщовиком. Чому цим займаються місцеві жителі? І куди у цей час дивиться влада? Всі чудово знають про вплив борщівника на організм людини, але, тим не менше, чомусь наша влада не поспішає боротися з напастю. Що буде якщо у цей борщівник потраплять діти? Хто нестиме тоді відповідальність і як коментуватиме такі події влада?" - скаржиться читачка журналу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тагачин Турійського району місце жителі власноруч борються з небезпечною рослиною - борщівником.Про це йдеться у Турійські Новини Журнал у соцмережі facebook, - пише Волинь ua "Ось так в с.Тагачин селяни власними силами боряться з Борщовиком. Чому цим займаються місцеві жителі? І куди у цей час дивиться влада? Всі чудово знають про вплив борщівника на організм людини, але, тим не менше, чомусь наша влада не поспішає боротися з напастю. Що буде якщо у цей борщівник потраплять діти? Хто нестиме тоді відповідальність і як коментуватиме такі події влада?" - скаржиться читачка журналу.

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