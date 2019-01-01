Василівська ротонда у Володимирі 100 років тому. ФОТО
Сьогодні, 19:38
Хто був у місті Володимирі-Волинському, то не міг оминути увагою цікаву архітектурну споруду, під назвою Василівська ротонда.
Початок будівництва відносять до ХІІ століття, а кінець до 1901 року. Під 1558 роком вперше згадується про те, що храм був кам'яним.
З кінця XVII і до середини XIX століття ротонда знаходилася в запустінні. В 1844 році прибудовано нартекс, дах покрито бляхою.
В 1900–1901 роках за проектом російського архітектора К. Козлова абрис церкви перероблено в російсько-візантійському стилі.
Добудовано ґанок, над нартексом з'явився другий ярус, де розташовано дзвони, увінчаний невеликою банею. Над ротондою збудовано цибулеподібний купол на барабані декорованому кокошниками.
З відкритих джерел відомо, що у стіні з північного боку храму знаходилася вмурована шиферна дошка з графіті, що зникла під час Першої світової війни. Напис доволі нерозбірливий. Ізмаїлу Срезневському вдалося відчитати « Помози Б(о)же ра(боу) (сво)єму … си крт в лђт(о) ŞΨБ». Останнє слово і літери вказують на 1194 рік, що дає змогу пов'язати зведення храму з будівельною діяльністю Романа Мстиславича.
В Австрійському державному архіві вдалось розшукати світлини храму, які датуються до 1917 року. І були зроблені в роки Першої світової війни, саме їх ми і хочемо сьогодні показати нашим читачам.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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Початок будівництва відносять до ХІІ століття, а кінець до 1901 року. Під 1558 роком вперше згадується про те, що храм був кам'яним.
З кінця XVII і до середини XIX століття ротонда знаходилася в запустінні. В 1844 році прибудовано нартекс, дах покрито бляхою.
В 1900–1901 роках за проектом російського архітектора К. Козлова абрис церкви перероблено в російсько-візантійському стилі.
Добудовано ґанок, над нартексом з'явився другий ярус, де розташовано дзвони, увінчаний невеликою банею. Над ротондою збудовано цибулеподібний купол на барабані декорованому кокошниками.
З відкритих джерел відомо, що у стіні з північного боку храму знаходилася вмурована шиферна дошка з графіті, що зникла під час Першої світової війни. Напис доволі нерозбірливий. Ізмаїлу Срезневському вдалося відчитати « Помози Б(о)же ра(боу) (сво)єму … си крт в лђт(о) ŞΨБ». Останнє слово і літери вказують на 1194 рік, що дає змогу пов'язати зведення храму з будівельною діяльністю Романа Мстиславича.
В Австрійському державному архіві вдалось розшукати світлини храму, які датуються до 1917 року. І були зроблені в роки Першої світової війни, саме їх ми і хочемо сьогодні показати нашим читачам.
Джерело фото: http://www.bildarchivaustria.at
Тетяна Яцечко-Блаженко
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