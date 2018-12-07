Під Дніпром хлопчик знайшов пістолет і прострелив собі руку





Виявилося, що дитина вистрілила собі в руку з пістолета, повідомляє



Зазначається, що інцидент стався напередодні вдень у селі Миколаївка, розташованому недалеко від Дніпра.



"Попередньо відомо, що 7-річний хлопчик перебував у гостях разом зі своєю бабусею. Поки дорослі сиділи у дворі, малюк дивився телевізор. Мабуть, в один момент йому стало нудно, і він знайшов коробку, у якій лежав газовий пістолет. Після цього хлопчик, граючи, вистрілив собі в руку", - йдеться в повідомленні.



Травма виявилася досить серйозною, а тому медикам залишалося лише ампутувати частину фаланги пальця хлопчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До дитячої міської лікарні Дніпра доставили 7-річного хлопчика із серйозним пораненням руки.Виявилося, що дитина вистрілила собі в руку з пістолета, повідомляє Інформатор у суботу, 1 червня.Зазначається, що інцидент стався напередодні вдень у селі Миколаївка, розташованому недалеко від Дніпра."Попередньо відомо, що 7-річний хлопчик перебував у гостях разом зі своєю бабусею. Поки дорослі сиділи у дворі, малюк дивився телевізор. Мабуть, в один момент йому стало нудно, і він знайшов коробку, у якій лежав газовий пістолет. Після цього хлопчик, граючи, вистрілив собі в руку", - йдеться в повідомленні.Травма виявилася досить серйозною, а тому медикам залишалося лише ампутувати частину фаланги пальця хлопчика.

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