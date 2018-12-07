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Під Дніпром хлопчик знайшов пістолет і прострелив собі руку

Під Дніпром хлопчик знайшов пістолет і прострелив собі руку
До дитячої міської лікарні Дніпра доставили 7-річного хлопчика із серйозним пораненням руки.

Виявилося, що дитина вистрілила собі в руку з пістолета, повідомляє Інформатор у суботу, 1 червня.

Зазначається, що інцидент стався напередодні вдень у селі Миколаївка, розташованому недалеко від Дніпра.

"Попередньо відомо, що 7-річний хлопчик перебував у гостях разом зі своєю бабусею. Поки дорослі сиділи у дворі, малюк дивився телевізор. Мабуть, в один момент йому стало нудно, і він знайшов коробку, у якій лежав газовий пістолет. Після цього хлопчик, граючи, вистрілив собі в руку", - йдеться в повідомленні.

Травма виявилася досить серйозною, а тому медикам залишалося лише ампутувати частину фаланги пальця хлопчика.

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Теги: дитина, знахідка, пістолет
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