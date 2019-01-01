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1 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

1 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.

У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого, - пише 24 канал.

У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.

Народні прикмети на 1 червня

Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
Якщо полив дощ – до багатого врожаю.

Що можна робити 1 червня
До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.

Що не можна робити 1 червня

В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.



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Теги: 1 червня, свято, традиції
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