1 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:05
Сьогодні, 1 червня, відзначають Міжнародний день захисту дітей. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити.
У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого, - пише 24 канал.
У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.
Народні прикмети на 1 червня
Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 1 червня
До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.
Що не можна робити 1 червня
В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.
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У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого, - пише 24 канал.
У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.
Народні прикмети на 1 червня
Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.
Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.
Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.
Якщо полив дощ – до багатого врожаю.
Що можна робити 1 червня
До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.
Що не можна робити 1 червня
В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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