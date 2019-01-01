1 червня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





У народі 1 червня вшановують пам'ять Івана Довгого, - пише



У цей день спостерігали за вітрами. Предки вважали, якщо на Івана йде дощ, то весь червень буде сухим.



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анастасія, Андрій, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнатій, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій.



Народні прикмети на 1 червня



Якщо перші два дні місяця дощитиме – червень сухий.

Якщо погода прохолодна – так само буде і на початку липня.

Ворони розгорнулися ключами в одну сторону – до сильного вітру.

Якщо полив дощ – до багатого врожаю.



Що можна робити 1 червня

До першого дня літа намагалися закінчити посадку цвітної капусти, квасолі, гарбуза. Також садили огірки.



Що не можна робити 1 червня



В цей день не можна займатись важкою фізичною працєю та сваритись із близькими.







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