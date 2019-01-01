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Роздуми для Луцька: мер Тернополя дав поради, як у місто залучати інвестиції. ВІДЕО

Роздуми для Луцька: мер Тернополя дав поради, як у місто залучати інвестиції. ВІДЕО
Очільники міст повинні працювати із бізнесом, оскільки саме підприємці формують напрямки розвитку міста, дають робочі місця, сплачують податки.

Таку думку в інтерв’ю команді «Протилежного Погляду LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, - пише Конкурент.

Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

«Тернопіль з кожним роком має все більше надходжень до міського бюджету за рахунок малого та середнього бізнесу. І стимулювання його розвитку дає шанси розвитку міста, впровадження інновацій, створення нових робочих місць. Як наслідок – це розвиток міста в цілому», - зазначив міський голова.

У травні національне рейтингове агентство підняло рівень інвестиційної привабливості Тернополя до одного із найвищих рівнів – invA. Об’єкт рейтингування з рейтингом invА характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об’єктами рейтингування. Тож наприклад, нещодавно тернопільська компанія «Енергосвіт» та компанія «Сігніфай» уклали угоду про співпрацю. Тож тепер у місті будуть виробляти світильники марки «Філліпс», які продаються по всьому світу.

У якості прикладу міських кроків у підтримці бізнесу, Сергій Надал навів рішення про автоматичне продовження договорів оренди землі. Тобто, якщо орендар має земельну ділянку, вчасно за неї платить, не порушує земельне законодавство, то він може бути впевненим, що по завершенню договору оренди, його пролонгую на той же термін.

Таке ж рішення ухвалено щодо комунального майна.

Окрім цього є програма розвитку підприємства, яка передбачає компенсацію відсотків за кредит для тих підприємців, які створюють нові робочі місця та виробничі потужності.


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Теги: мер, Тернопіль, Сергій Надал
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