Жахлива стрілянина у США: чиновник розстріляв 12 колег





За останніми даними, його жертвами стали 12 людей. Сам стрілець також загинув, - пише



Перші повідомлення про стрілянину у місті, що розташоване за 355 км від Вашингтона, поліція отримала близько 16 години за місцевим часом (23 години за Києвом).



Стрілець відкрив вогонь в муніципальному комплексі неподалік мерії і будівлі суду. У комплексі розташовані офіси комунальних служб міста.



Шеф поліції міста Джим Сервера розповів, що стрілянину влаштував незадоволений співробітник комунальних служб міста з багаторічним стажем. За даними видання Wall Street Journal, чоловік працював довго, а потім його звільнили.



У поліції вважають, що стрілець діяв один. Сервера повідомив, що стрілок зайшов до будівлі муніципального комплексу і "відразу почав без розбору стріляти".



Керівник поліції сказав, що місце злочину виглядало "жахливим" і нагадувало "зону бойових дій".



"У нас багато жертв, багато <поранень> зі смертельними наслідками. У нас одинадцять загиблих. Ще шість людей в лікарні, у мене немає інформації про їхній стан", - заявив на прес-конференції Сервера.



За його словами, один з потерпілих - офіцер поліції, але його врятував бронежилет. На місці події працюють співробітники ФБР. Сервера додав, що у нього "немає слів", щоб описати цей інцидент. "Жодному шефу поліції, ніде в країні не хочеться стояти і повідомляти таку інформацію", - сказав він.



Пізніше стало відомо, що загинули не 11, а 12 людей. Сам стрілець був також убитий - в перестрілці з поліцією.



Поліцейські повідомили, що на місці стрілянини знайшли пістолет і гвинтівку. За попередніми даними, вбивця придбав зброю законним шляхом.



Одна зі свідків стрілянини на ім'я Меган Бентон розповіла телеканалу Channel 13, що вона з ще 20 колегами забарикадувалася в одному з приміщень, використавши столи. Вона стверджувала, що чула постріли і крики поліцейських "лягайте". "Ми намагалися сидіти якомога тихіше", - сказала вона.



"Найстрашніший день в історії Вірджинії-Біч. Постраждалі - це наші друзі, наші співробітники, сусіди і колеги", - сказав мер міста Боббі Дайер.



"Це трагічний день для Вірджинії-Біч і всього нашого штату", - заявив губернатор Вірджинії Ральф Нортем. Він додав, що їде в місто, де сталася стрілянина.



Вірджинія-Біч - місто на березі Атлантичного океану в гирлі Чесапикської затоки. Там живе близько 450 тисяч людей.



Президенту США Дональда Трампа повідомили про стрілянину. За даними сайту Gun Violence Archive, який відстежує випадки стрілянини у США, розстріл в Вірджинія-Біч - це 150-й випадок стрілянини в країні тільки за 2019 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Вірджинія-Біч на східному узбережжі США держслужбовець влаштував стрілянину в муніципальному комплексі.За останніми даними, його жертвами стали 12 людей. Сам стрілець також загинув, - пише ВВС Україна Перші повідомлення про стрілянину у місті, що розташоване за 355 км від Вашингтона, поліція отримала близько 16 години за місцевим часом (23 години за Києвом).Стрілець відкрив вогонь в муніципальному комплексі неподалік мерії і будівлі суду. У комплексі розташовані офіси комунальних служб міста.Шеф поліції міста Джим Сервера розповів, що стрілянину влаштував незадоволений співробітник комунальних служб міста з багаторічним стажем. За даними видання Wall Street Journal, чоловік працював довго, а потім його звільнили.У поліції вважають, що стрілець діяв один. Сервера повідомив, що стрілок зайшов до будівлі муніципального комплексу і "відразу почав без розбору стріляти".Керівник поліції сказав, що місце злочину виглядало "жахливим" і нагадувало "зону бойових дій"."У нас багато жертв, багато <поранень> зі смертельними наслідками. У нас одинадцять загиблих. Ще шість людей в лікарні, у мене немає інформації про їхній стан", - заявив на прес-конференції Сервера.За його словами, один з потерпілих - офіцер поліції, але його врятував бронежилет. На місці події працюють співробітники ФБР. Сервера додав, що у нього "немає слів", щоб описати цей інцидент. "Жодному шефу поліції, ніде в країні не хочеться стояти і повідомляти таку інформацію", - сказав він.Пізніше стало відомо, що загинули не 11, а 12 людей. Сам стрілець був також убитий - в перестрілці з поліцією.Поліцейські повідомили, що на місці стрілянини знайшли пістолет і гвинтівку. За попередніми даними, вбивця придбав зброю законним шляхом.Одна зі свідків стрілянини на ім'я Меган Бентон розповіла телеканалу Channel 13, що вона з ще 20 колегами забарикадувалася в одному з приміщень, використавши столи. Вона стверджувала, що чула постріли і крики поліцейських "лягайте". "Ми намагалися сидіти якомога тихіше", - сказала вона."Найстрашніший день в історії Вірджинії-Біч. Постраждалі - це наші друзі, наші співробітники, сусіди і колеги", - сказав мер міста Боббі Дайер."Це трагічний день для Вірджинії-Біч і всього нашого штату", - заявив губернатор Вірджинії Ральф Нортем. Він додав, що їде в місто, де сталася стрілянина.Вірджинія-Біч - місто на березі Атлантичного океану в гирлі Чесапикської затоки. Там живе близько 450 тисяч людей.Президенту США Дональда Трампа повідомили про стрілянину. За даними сайту Gun Violence Archive, який відстежує випадки стрілянини у США, розстріл в Вірджинія-Біч - це 150-й випадок стрілянини в країні тільки за 2019 рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію