У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів
Сьогодні, 11:59
У поліцію надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні та Луцької міської ради.
Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, станом на 11:30 з інфекційної лікарні збирались евакуйовувати людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Невідомому, який повідомив про замінування низки об'єктів у Луцьку, загрожує від 2 до 6 років тюрми
Як повідомив Конкурент, поруч із офісом команди Володимира Зеленського у будинку 18 на вулиці Винниченка нібито заміноване авто. На місці працювали правоохоронці, рятувальники. Територію обмежили стрічкою для проходу. Усіх попросили відійти від припаркованого авто.
Також про буцімто замінування зоопарку Луцька повідомила його директор Людмила Денисенко. В звіринці якраз завершували підготовку до свята для дітей. Тут також працює поліція, евакуйовувати відвідувачів не довелося, оскільки зоопарк ще не почав роботу на момент виклику. Це сталося о 9:46.
У поліції людей просять не панікувати та не заважати роботі правоохоронців.
Нагадаємо, учора, 31 травня, також була інформація про замінування 10 об’єктів у Луцьку. Інформація не підтвердилася.
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Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, станом на 11:30 з інфекційної лікарні збирались евакуйовувати людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Невідомому, який повідомив про замінування низки об'єктів у Луцьку, загрожує від 2 до 6 років тюрми
Як повідомив Конкурент, поруч із офісом команди Володимира Зеленського у будинку 18 на вулиці Винниченка нібито заміноване авто. На місці працювали правоохоронці, рятувальники. Територію обмежили стрічкою для проходу. Усіх попросили відійти від припаркованого авто.
Також про буцімто замінування зоопарку Луцька повідомила його директор Людмила Денисенко. В звіринці якраз завершували підготовку до свята для дітей. Тут також працює поліція, евакуйовувати відвідувачів не довелося, оскільки зоопарк ще не почав роботу на момент виклику. Це сталося о 9:46.
У поліції людей просять не панікувати та не заважати роботі правоохоронців.
Нагадаємо, учора, 31 травня, також була інформація про замінування 10 об’єктів у Луцьку. Інформація не підтвердилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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