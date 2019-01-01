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У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів

У Луцьку знову повідомили про замінування деяких об’єктів
У поліцію надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні та Луцької міської ради.

Як стало відомо Інформаційному агентству Волинські Новини з власних джерел, станом на 11:30 з інфекційної лікарні збирались евакуйовувати людей.

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Як повідомив Конкурент, поруч із офісом команди Володимира Зеленського у будинку 18 на вулиці Винниченка нібито заміноване авто. На місці працювали правоохоронці, рятувальники. Територію обмежили стрічкою для проходу. Усіх попросили відійти від припаркованого авто.

Також про буцімто замінування зоопарку Луцька повідомила його директор Людмила Денисенко. В звіринці якраз завершували підготовку до свята для дітей. Тут також працює поліція, евакуйовувати відвідувачів не довелося, оскільки зоопарк ще не почав роботу на момент виклику. Це сталося о 9:46.
Фото зі сторінки Володимира Бут-Гусаїма у facebook
Фото зі сторінки Володимира Бут-Гусаїма у facebook

У поліції людей просять не панікувати та не заважати роботі правоохоронців.

Нагадаємо, учора, 31 травня, також була інформація про замінування 10 об’єктів у Луцьку. Інформація не підтвердилася.

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Теги: замінування, Луцьк
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