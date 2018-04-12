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У Луцьку евакуювали людей з інфекційної лікарні. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

У Луцьку евакуювали людей з інфекційної лікарні. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку через повідомлення про замінування евакуювали пацієнтів і медперсонал інфекційної лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що повідомлення про замінування надійшло в передобідню пору сьогодні, 1 червня. Станом на 12:40 на місці працювали всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".

Станом на 12:45 роботу лікарні відновили, вибухівки не знайшли.

Нагадаємо, що у поліцію 1 червня надійшло повідомлення про замінування авто біля офісу команди Володимира Зеленського у Луцьку, зоопарку, інфекційної лікарні. А вчора, 31 травня, повідомлення про замінування близько 10 об'єктів у Луцьку надійшло приблизно о 16 годині.

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Теги: лікарня, замінування
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