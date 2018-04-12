У Луцьку евакуювали людей з інфекційної лікарні. ОНОВЛЮЄТЬСЯ





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що повідомлення про замінування надійшло в передобідню пору сьогодні, 1 червня. Станом на 12:40 на місці працювали всі інстанції: поліція, вибухотехніки, "швидка".



Станом на 12:45 роботу лікарні відновили, вибухівки не знайшли.



Нагадаємо, що у поліцію

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