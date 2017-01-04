Зловили шахраїв, які підробляли ліки для онкохворих





Під час обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, - повідомляє



Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.



Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці.





"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.



Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зловили шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.Під час обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, - повідомляє прес-служба ГПУ Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці."Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.

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