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Зловили шахраїв, які підробляли ліки для онкохворих

Зловили шахраїв, які підробляли ліки для онкохворих
В Україні зловили шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.

Під час обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, - повідомляє прес-служба ГПУ.

Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.

Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці.


"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.

Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.


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Теги: ліки, рак, підробка
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