Зловили шахраїв, які підробляли ліки для онкохворих
Сьогодні, 13:28
В Україні зловили шахраїв, які займалися фальсифікацією ліків для онкохворих.
Під час обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, - повідомляє прес-служба ГПУ.
Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.
Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці.
"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.
Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.
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Під час обшуків у них вилучили підроблені медикаменти на мільйони гривень, - повідомляє прес-служба ГПУ.
Йдеться про онкопрепарат Keytruda (виробник США і Австрія), який є інноваційним методом лікування 15 видів раку.
Зловмисники налагодили незаконне виробництво і подальшу реалізацію на території України і за її межами. Були також залучені і іноземці.
"Після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda на суму 7 тис. доларів троє осіб були затримані у порядку ст. 208 КПК України", – сказано в повідомленні.
Першочергові слідчі дії, за результатами яких особам буде повідомлено про підозру, і проведення обшуків тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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