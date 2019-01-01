На Рівненщині піноблоки впали на 5-річну дитину, хлопчик помер

У Володимирецькому районі на Рівненщині загинув маленький хлопчик.Трагедія сталася учора, 31 травня, близько 14:00 у селі Великі Цепцевичі, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що п’ятирічний хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки. Дитина вирішила вилізти на них. Коли руками зачепилася, піноблоки впали на хлопчика.Малолітнього негайно доставили до медзакладу. Втім, лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика, під час оперативного втручання він помер.У поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «побутовий нещасний випадок»).