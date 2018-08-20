Волинянин поділився секретами заготівлі меду на лісових пасіках





Про це пише



Лісовий мед надзвичайно смачний і корисний. Аж надто коли він із пасік Замлинського лісництва Любомльського держлісгоспу. Їх тут аж три. Усі 124 вулики стоять на лісових галявинах. Уже два десятиліття за ними доглядає Микола Лобко. Любов до бджіл у нього з дитинства. Уперше потрапив на пасіку випадково. Його привіз сюди батько, який працював у лісництві трактористом. До бджіл мав опосередкований стосунок: допомагав мед качати, підвозив людей. Працелюбні комахи, їхній спосіб життя зацікавили хлопця. Став шукати нагоду частіше бувати на пасіках. А з часом бджільництво стало справою його життя.





Ось такий вулик-колоду ще й досі використовують у селі Залізниця Любешівського району. Висить він на одному з дубів біля місцевого лісництва



"У нас тут на вирубках багато малини. Неподалік велике торфовище, на якому росте крушина, яка цвіте дуже рясно. З неї теж хороший медозбір. Ожина, різні лісові і лугові квіти. Незабаром зацвіте липа, хоча в лісі її не так уже й багато. В нас не однотонний мед, не з однієї культури. Фахівці відзначають суміш меду з малини і крушини. Його рекомендують людям, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту, нирок, геморою, гастриту, авітамінозу та втрати сил. Розчинений у теплій воді, такий мед — помічник при застудах та інфекційних захворюваннях", — із задоволенням розхвалює свій продукт Микола Лобко.



Цього року мед на лісових пасіках іще не відкачували. Як розповів директор Любомльського держлісгоспу Володимир Туревич, торік його отримали 800 кілограмів. Здебільшого направляли в заклади громадського харчування лісогосподарських підприємств області. Хоча можна купити і на самому підприємстві. Ціна цього цілющого продукту немала: літр коштує 170 гривень (1,4 кілограма). Та він вартує цього. Однією з його особливостей є те, що такий мед довго не кристалізується.



За останній рік кількість бджолосімей на підприємствах обласного управління лісового і мисливського господарства зросла майже на чверть. Найефективніше над розширенням бджільництва працювали Колківський, Городоцький, Маневицький, Старовижівський, Турійський держлісгоспи, Ратнівське лісомисливське господарство. На базі Воротнівського лісництва Ківерцівського держлісгоспу навіть створено унікальну «Школу бджоляра», яка працює при Лісівничому молодіжному центрі. Пасічник Іван Онищук розповідає юним відвідувачам про користь лісового меду, життя бджіл, знайомить із їхніми звичками. Тож є надія, що цілющого лісового меду стане більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На півночі Волині ще й досі на деревах можна побачити вулики-колоди, якими користувалися бджолярі сотні років тому.Про це пише Голос України Лісовий мед надзвичайно смачний і корисний. Аж надто коли він із пасік Замлинського лісництва Любомльського держлісгоспу. Їх тут аж три. Усі 124 вулики стоять на лісових галявинах. Уже два десятиліття за ними доглядає Микола Лобко. Любов до бджіл у нього з дитинства. Уперше потрапив на пасіку випадково. Його привіз сюди батько, який працював у лісництві трактористом. До бджіл мав опосередкований стосунок: допомагав мед качати, підвозив людей. Працелюбні комахи, їхній спосіб життя зацікавили хлопця. Став шукати нагоду частіше бувати на пасіках. А з часом бджільництво стало справою його життя.Ось такий вулик-колоду ще й досі використовують у селі Залізниця Любешівського району. Висить він на одному з дубів біля місцевого лісництва"У нас тут на вирубках багато малини. Неподалік велике торфовище, на якому росте крушина, яка цвіте дуже рясно. З неї теж хороший медозбір. Ожина, різні лісові і лугові квіти. Незабаром зацвіте липа, хоча в лісі її не так уже й багато. В нас не однотонний мед, не з однієї культури. Фахівці відзначають суміш меду з малини і крушини. Його рекомендують людям, які страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту, нирок, геморою, гастриту, авітамінозу та втрати сил. Розчинений у теплій воді, такий мед — помічник при застудах та інфекційних захворюваннях", — із задоволенням розхвалює свій продукт Микола Лобко.Цього року мед на лісових пасіках іще не відкачували. Як розповів директор Любомльського держлісгоспу Володимир Туревич, торік його отримали 800 кілограмів. Здебільшого направляли в заклади громадського харчування лісогосподарських підприємств області. Хоча можна купити і на самому підприємстві. Ціна цього цілющого продукту немала: літр коштує 170 гривень (1,4 кілограма). Та він вартує цього. Однією з його особливостей є те, що такий мед довго не кристалізується.За останній рік кількість бджолосімей на підприємствах обласного управління лісового і мисливського господарства зросла майже на чверть. Найефективніше над розширенням бджільництва працювали Колківський, Городоцький, Маневицький, Старовижівський, Турійський держлісгоспи, Ратнівське лісомисливське господарство. На базі Воротнівського лісництва Ківерцівського держлісгоспу навіть створено унікальну «Школу бджоляра», яка працює при Лісівничому молодіжному центрі. Пасічник Іван Онищук розповідає юним відвідувачам про користь лісового меду, життя бджіл, знайомить із їхніми звичками. Тож є надія, що цілющого лісового меду стане більше.

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