Повідомили, коли відремонтують трасу Доманове-Ковель-Чернівці





Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.



Відтак, у 2020-2022 роках хочуть капітально відремонтувати автомобільни дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).



Нагадаємо, що на ділянці

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