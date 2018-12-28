Повідомили, коли відремонтують трасу Доманове-Ковель-Чернівці
Сьогодні, 20:57
Розповіли, у якому році розпочнуть ремонтувати дорогу державного значення Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Відтак, у 2020-2022 роках хочуть капітально відремонтувати автомобільни дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).
Нагадаємо, що на ділянці траси Кременець – Копачівка відремонтували дорогу.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Відтак, у 2020-2022 роках хочуть капітально відремонтувати автомобільни дороги загального користування державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест).
Нагадаємо, що на ділянці траси Кременець – Копачівка відремонтували дорогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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