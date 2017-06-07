Не ґаджетами єдиними: у Луцьку діти змагалися в шаховому турнірі. ФОТО

У Луцьку 1 червня до Дня захисту дітей відбувся турнір між юними шахістами.Вже всьоме змагання між інтелектуалами влаштувало підприємство «Кромберг енд Шуберт» разом зі своїм дітищем – шаховою академією «КроШу», в якій займається майже 70 дітей працівників підприємства.Серед учасників, щоправда, не лише вони, а й любителі шахів з Луцька, Києва, Володимира-Волинського, Ковеля, Торчина та інших населених пунктів. Загалом у змаганнях взяли участь майже 80 дітей у 5 вікових категоріях. Наймолодшим учасникам змагань – 5 років, найстаршим – 16.Як розповіла фахівець з соціальних питань на підприємстві ТОВ «Кромберг енд Шуберт», ідея такого турніру виникла декілька років тому. Загалом же шахова історія на «Кромберг енд Шуберт» почалася із того, що інтерес цієї гри виявляли працівники підприємства, руйнуючи стереотип щодо інтелектуальних захоплень представників виробничих професій. Згодом на підприємстві вирішили, що було б чудово долучити до цієї гри і дітей працівників. Так виникла шахова академія «КроШу», яка вже 6 років діє на безкоштовній основі і зараз знаходиться на проспекті Президента Грушевського, 30 у Луцьку. Нині на заняття туди може прийти будь-яка дитина, яка любить шахи.«Ми – дорослі – повинні дбати про наших дітей і їхній розвиток, фізичний і духовний. А шахи – це чудовий спорт, який розвиває інтелект, логіку, мотивує думати і приймати рішення самостійно», – запевняє Наталія Шевельова.Тренер, який є і головним суддею турніру, розповів, що діти змагаються за системою, яку називають «швейцаркою». Це система, при якій у кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.«Тут чимало добре підготовлених дітей. Є і кандидати в майстри спорту, і призери різних чемпіонатів. На турнірі працюють троє суддів. Адже треба стежити за тим, щоб учасники дотримувалися правил, не розмовляли. Шахи люблять тишу», – каже Валерій Васін.Десятирічний учасник турнірутренується у Валерія Васіна вже 5 років. Загалом же, розповідає, грає у шахи з 4-річного віку.«Шахи я люблю більше, ніж рухливі ігри. У футболі, наприклад, немає стратегічного плану, як у шахах. Там неможливо насолодитися позицією. А у шахах ви сидите за дошкою і шукаєте нові варіанти, плани. На цих змаганнях багато гідних суперників. Навіть якщо у грі – слабший суперник, треба грати, бо це – досвід. Кожна поразка – теж досвід, а кожна перемога – підтвердження знань», – ділиться юний шахіст і додає, що у таких змаганнях бере участь вже всьоме, а підтримує його щоразу тато.Сестриприйшли на турнір разом. Варварі – лише п'ять, й вона дещо засмучена, що програла першу гру. Але її старша сестра Софія каже, що у них – ще все попереду, тому й поразки треба сприймати впевнено.У тому, що шахи – це більше, ніж просто настільна гра, запевнив 16-річний учасник турніру. Хлопець почав займатися шахами 5 років тому. Тепер же він – неодноразовий переможець різноманітних змагань, зокрема – призер чемпіонату Луцька.«Шахи подобаються, бо це розумова гра. Спробував себе і в баскетболі, і у волейболі, але мені не сподобалося. До речі, шахи граю набагато краще, ніж шашки. Чотири роки тому познайомився з Валерієм Івановичем Васіним. І він переконав мене у тому, що шахи – це справжня війна, стратегія», – розповідає Назар.Для того, аби учасники могли відновити свої сили та скуштувати щось смачненьке, для них влаштували фуд-зону з різноманітними смаколиками. А для переможців підготували подарункові сертифікати від магазину побутової техніки та електроніки Comfy. За перше місце – сертифікат на 2 тисячі гривень, за друге – на тисячу гривень, а за третє – 500 гривень.Отож, переможцями турніру стали:Вікова категорія до 8 років:1 місце –2 місце –3 місце –Категорія до 10 років:1 місце –2 місце –3 місце –Категорія до 12 років:1 місце –2 місце –3 місце –Категорія до 14 років:1 місце –2 місце –3 місце –Категорія до 16 років:1 місце –2 місце –3 місце –Дівчата:1 місце –2 місце –3 місце – Лариса СоколенкоВідзнаки отримали і наймолодші учасники турніру - Варвара Апальковська і