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Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників

Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Унікальну ікону з сірників, яку створив житель Люблинця Ковельського району Юрій Семенюк хочуть продати через аукціон, а виручені кошти віддати на лікування маленького Матвія Хвищука.

Про це пише на своїй сторінці у facebook Матвій Олійник.

"Сьогодні! 1.06.19 виставляємо на продаж унікальну (першу) роботу нашого сірникового умільця із Люблинця Юрія Семенюка! Це ікона складається із 20.000 сірників! Її майстер хоче продати за ВЕЛИКІ гроші і віддати на лікування маленького Матвія Хвищука!

На лікування за кордоном дитині потрібно 50.000 євро, а це надто велика сума для родини Хвищуків.

Аукціон триватиме до свята Трійці 16 червня. Тому хто запропонує найбільшу суму і отримає цю ікону.

Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників

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Теги: ікона, кошти, аукціон
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