Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників

Юрій Семенюк хочуть продати через аукціон, а виручені кошти віддати на лікування маленького Матвія Хвищука.



Про це пише на своїй сторінці у Матвій Олійник.



"Сьогодні! 1.06.19 виставляємо на продаж унікальну (першу) роботу нашого сірникового умільця із Люблинця Юрія Семенюка! Це ікона складається із 20.000 сірників! Її майстер хоче продати за ВЕЛИКІ гроші і віддати на лікування маленького Матвія Хвищука!



На лікування за кордоном дитині потрібно 50.000 євро, а це надто велика сума для родини Хвищуків.



Аукціон триватиме до свята Трійці 16 червня. Тому хто запропонує найбільшу суму і отримає цю ікону.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Унікальну ікону з сірників, яку створив житель Люблинця Ковельського районухочуть продати через аукціон, а виручені кошти віддати на лікування маленькогоПро це пише на своїй сторінці у facebook "Сьогодні! 1.06.19 виставляємо на продаж унікальну (першу) роботу нашого сірникового умільця із Люблинця Юрія Семенюка! Це ікона складається із 20.000 сірників! Її майстер хоче продати за ВЕЛИКІ гроші і віддати на лікування маленького Матвія Хвищука!На лікування за кордоном дитині потрібно 50.000 євро, а це надто велика сума для родини Хвищуків.Аукціон триватиме до свята Трійці 16 червня. Тому хто запропонує найбільшу суму і отримає цю ікону.

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