Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Сьогодні, 14:38
Унікальну ікону з сірників, яку створив житель Люблинця Ковельського району Юрій Семенюк хочуть продати через аукціон, а виручені кошти віддати на лікування маленького Матвія Хвищука.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Матвій Олійник.
"Сьогодні! 1.06.19 виставляємо на продаж унікальну (першу) роботу нашого сірникового умільця із Люблинця Юрія Семенюка! Це ікона складається із 20.000 сірників! Її майстер хоче продати за ВЕЛИКІ гроші і віддати на лікування маленького Матвія Хвищука!
На лікування за кордоном дитині потрібно 50.000 євро, а це надто велика сума для родини Хвищуків.
Аукціон триватиме до свята Трійці 16 червня. Тому хто запропонує найбільшу суму і отримає цю ікону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише на своїй сторінці у facebook Матвій Олійник.
"Сьогодні! 1.06.19 виставляємо на продаж унікальну (першу) роботу нашого сірникового умільця із Люблинця Юрія Семенюка! Це ікона складається із 20.000 сірників! Її майстер хоче продати за ВЕЛИКІ гроші і віддати на лікування маленького Матвія Хвищука!
На лікування за кордоном дитині потрібно 50.000 євро, а це надто велика сума для родини Хвищуків.
Аукціон триватиме до свята Трійці 16 червня. Тому хто запропонує найбільшу суму і отримає цю ікону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розшукали дитину, яка зникла у Луцьку, вийшовши з маршрутки
Сьогодні, 15:13
Заради порятунку хворого на рак маленького волинянина продають унікальну ікону з сірників
Сьогодні, 14:38
На Рівненщині піноблоки впали на 5-річну дитину, хлопчик помер
Сьогодні, 14:17
Волинянин поділився секретами заготівлі меду на лісових пасіках
Сьогодні, 14:01