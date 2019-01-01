Як у Луцьку нацгвардійців вітали з ювілеєм. ФОТО





Про це йдеться на сторінці голова облдержадміністрації Олександра Савченка у facebook.



За сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових обов’язків, забезпечення охорони громадського порядку в області Голова Волнської ОДА нагородив військовослужбовців.



Зокрема, Почесною грамотою обласної державної адміністрації Андрія Хомяка - майора, першого заступника командира частини – начальника штабу.



Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:



Андрію Булгакову – старшому солдатові, старшому стрільцю 1 відділення 1 патрульного взводу 2 патрульної роти,

Віктору Левчуку – старшому прапорщикові, музиканту-концертмейстеру оркестру,

Іллі Клекоцюку - солдатові, стрільцю 1 відділення 2 патрульного взводу 1 патрульної роти,

Валентину Кнуту - службовцеві, діловоду обліку особового складу,



Роману Сікорі – старшому солдатові, водієві автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення,



Денису Тимченку - сержантові, старшому інструктору кінологічного взводу.



Привітати ювілярів на свято завітало чимало поважних гостей, серед яких військові, ветерани, військові капелани, представники міської та обласної влади.



Та окрім численних вітальних слів та слів подяки, для присутніх у подарунок звучав святковий концерт, де виступали художні творчі колективи області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військова частина 1141 Національної гвардії України у Луцьку відзначила 25-ту річницю створення. Захід пройшов 31 травня.Про це йдеться на сторінці голова облдержадміністрації Олександра Савченка у facebook.За сумлінну працю, високопрофесійне виконання службових обов’язків, забезпечення охорони громадського порядку в області Голова Волнської ОДА нагородив військовослужбовців.Зокрема, Почесною грамотою обласної державної адміністрації- майора, першого заступника командира частини – начальника штабу.Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:– старшому солдатові, старшому стрільцю 1 відділення 1 патрульного взводу 2 патрульної роти,– старшому прапорщикові, музиканту-концертмейстеру оркестру,- солдатові, стрільцю 1 відділення 2 патрульного взводу 1 патрульної роти,- службовцеві, діловоду обліку особового складу,– старшому солдатові, водієві автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення,- сержантові, старшому інструктору кінологічного взводу.Привітати ювілярів на свято завітало чимало поважних гостей, серед яких військові, ветерани, військові капелани, представники міської та обласної влади.Та окрім численних вітальних слів та слів подяки, для присутніх у подарунок звучав святковий концерт, де виступали художні творчі колективи області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію