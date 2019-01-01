У Луцьку розпочався карнавал повітряних куль. Літали над «Суперновою». ФОТО
Сьогодні, 15:05
У Луцьку стартував фестиваль повітряних куль. Один із перших польотів розпочався із території житлового комплексу «Супернова», який зводить Будівельна компанія «Інвестор».
Політ тривав годину, найвища точка, на яку піднялися – 650 метрів. У політ представники компанії запросили своїх клієнтів – мешканців одного із збудованих ними будинків, - інформує Перший.
«Краєвид на «Суперновою» – неймовірний, просто дух захоплює. Під час польоту наш пілот Юрій розповів стільки цікавого про повітряні кулі… Виявляється, першими кулі почали виготовляти французи і запускали спочатку собак. Потім хотіли поставити експеримент з людьми і посадити в кулю в’язнів. Але все це коштувало дуже дорого і багатії-меценати сказали: чого це літати мають якісь в’язні, ми хочемо! Політ і приземлення були вдалими, і з того часу повітряні кулі стали найпопулярнішим захопленням заможних французів», – розповіла менеджерка відділу продажів «Інвестора» Вікторія Собуцька.
Політ над «Суперновою» здійснив пілот Київського повітроплавального товариства «Монгольф’єр» Юрій Машинський.
Карнавал повітряних куль у Луцьку триватиме два дні: 1-2 червня.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
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Політ тривав годину, найвища точка, на яку піднялися – 650 метрів. У політ представники компанії запросили своїх клієнтів – мешканців одного із збудованих ними будинків, - інформує Перший.
«Краєвид на «Суперновою» – неймовірний, просто дух захоплює. Під час польоту наш пілот Юрій розповів стільки цікавого про повітряні кулі… Виявляється, першими кулі почали виготовляти французи і запускали спочатку собак. Потім хотіли поставити експеримент з людьми і посадити в кулю в’язнів. Але все це коштувало дуже дорого і багатії-меценати сказали: чого це літати мають якісь в’язні, ми хочемо! Політ і приземлення були вдалими, і з того часу повітряні кулі стали найпопулярнішим захопленням заможних французів», – розповіла менеджерка відділу продажів «Інвестора» Вікторія Собуцька.
Політ над «Суперновою» здійснив пілот Київського повітроплавального товариства «Монгольф’єр» Юрій Машинський.
Карнавал повітряних куль у Луцьку триватиме два дні: 1-2 червня.
Фото: Павло БЕРЕЗЮК
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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