2-річного хлопчика з Волині рідні кинули напризволяще у лікарні: просять допомогти з одягом
Сьогодні, 15:58
Небайдужих волинян просять допомогти з одягом для 2-річного хлопчика Степанка, який перебуває на лікуванні в Ківерцях. Дитину вилучили соцслужби із неблагополучної сім'ї.
Про це у групі-facebook "Теревені про Луцьк" написала Yulia Petrovska.
"Тут лежить в педіатрії маленький хлопчик Степанко, віком 1,9 р,якого забрали соцслужба з неблагополучної сім'ї, зараз він тут на лікуванні. Батьки і рідні до нього не приходять", - йдеться у дописі.
Авторка допису пише, що в хлопчика майже немає одягу, то ж просять усіх небайдужих людей допомогти.
Принести речі можна у педіатричне відділення на 2-й поверх Ківерцівської лікарні.
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Про це у групі-facebook "Теревені про Луцьк" написала Yulia Petrovska.
"Тут лежить в педіатрії маленький хлопчик Степанко, віком 1,9 р,якого забрали соцслужба з неблагополучної сім'ї, зараз він тут на лікуванні. Батьки і рідні до нього не приходять", - йдеться у дописі.
Авторка допису пише, що в хлопчика майже немає одягу, то ж просять усіх небайдужих людей допомогти.
Принести речі можна у педіатричне відділення на 2-й поверх Ківерцівської лікарні.
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