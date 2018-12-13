2-річного хлопчика з Волині рідні кинули напризволяще у лікарні: просять допомогти з одягом





Про це у Yulia Petrovska.



"Тут лежить в педіатрії маленький хлопчик Степанко, віком 1,9 р,якого забрали соцслужба з неблагополучної сім'ї, зараз він тут на лікуванні. Батьки і рідні до нього не приходять", - йдеться у дописі.



Авторка допису пише, що в хлопчика майже немає одягу, то ж просять усіх небайдужих людей допомогти.



Принести речі можна у педіатричне відділення на 2-й поверх Ківерцівської лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти з одягом для 2-річного хлопчика Степанка, який перебуває на лікуванні в Ківерцях. Дитину вилучили соцслужби із неблагополучної сім'ї.Про це у групі-facebook "Теревені про Луцьк" написала"Тут лежить в педіатрії маленький хлопчик Степанко, віком 1,9 р,якого забрали соцслужба з неблагополучної сім'ї, зараз він тут на лікуванні. Батьки і рідні до нього не приходять", - йдеться у дописі.Авторка допису пише, що в хлопчика майже немає одягу, то ж просять усіх небайдужих людей допомогти.Принести речі можна у педіатричне відділення на 2-й поверх Ківерцівської лікарні.

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