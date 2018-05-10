В Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок
Сьогодні, 17:40
В Україні від сьогодні, 1 червня, запроваджуються сезонні обмеження руху вантажного транспорту.
Як повідомляє у Facebook «Укравтодор», з 1 червня у денну пору доби за температури повітря вище +28 С застосовується обмеження та заборона руху автодорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.
Винятки – для транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
На автодорогах загального користування державного значення встановили відповідні заборонні дорожні знаки.
Для тимчасової стоянки вантажівок використовуватимуться понад 900 майданчиків у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Дотримання водіями вантажівок вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи поліції.
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Як повідомляє у Facebook «Укравтодор», з 1 червня у денну пору доби за температури повітря вище +28 С застосовується обмеження та заборона руху автодорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.
Винятки – для транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.
На автодорогах загального користування державного значення встановили відповідні заборонні дорожні знаки.
Для тимчасової стоянки вантажівок використовуватимуться понад 900 майданчиків у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Дотримання водіями вантажівок вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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