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В Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок

В Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок
В Україні від сьогодні, 1 червня, запроваджуються сезонні обмеження руху вантажного транспорту.

Як повідомляє у Facebook «Укравтодор», з 1 червня у денну пору доби за температури повітря вище +28 С застосовується обмеження та заборона руху автодорогами загального користування державного значення великовагових транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн.

Винятки – для транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

На автодорогах загального користування державного значення встановили відповідні заборонні дорожні знаки.

Для тимчасової стоянки вантажівок використовуватимуться понад 900 майданчиків у смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Дотримання водіями вантажівок вагових параметрів та вимог дорожніх знаків здійснюють територіальні підрозділи «Укртрансбезпеки» та відповідні обласні підрозділи поліції.


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Теги: рух, вантажівки
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