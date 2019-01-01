У луцькій лікарні з'явився надсучасний мікроскоп, який допоможе врятувати людям слух

Луцькій міській клінічній лікарні придбали надсучасний мікроскоп відомої німецької фірми.Про це йдеться на сторінці закладу у facebook."Такого мікроскопа у нас не було", - розповідає завідувач відділення отоларингології Петро Макарчук.Лікар зауважив, що мікроскоп застосовуватиметься при операціях на середньому вусі та гортані."Новий мікроскоп значно якісніший та потужніший і дозволить візуалізувати всю структуру середнього вуха для того, щоб успішно проводити функціонально-реконструктивні хірургічні втручання", - доповнив медик.Вони допоможуть усунути патології вуха і при можливості відновити слухову функцію. Також допоможе ефективно проводити мікро хірургічні операції на голосових зв‘язках. При цьому зберегти і відновити голосові функції.За допомогою сучасного мікроскопа лікарі зможуть розширити діапазон хірургічних втручань.