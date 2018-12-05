Знайдене муміфіковане тіло чоловіка на Волині: у поліції розповіли подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка, яке тривалий час пролежало у помешканні.
Сусіди, які живуть у квартирі напроти тієї, де було тіло 52-річного чоловіка здивовані тим, що долею покійного за час, відколи він зник, ніхто не переймався, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
«Цей рік ми його зовсім ніде не бачили, нікого не бачили. Якщо він помер аж тоді – то це мумія стала», - каже сусід Євген Нагірний.
Інша сусідка Ганна Нагірна каже, що Олександр був відлюдькуватим. Їздив до Польщі, тому ніхто не запідозрив лихого:
«Двері були закриті, вікна відкриті. Ми говорила кілька разів, що людина пропала, але ніхто не звертався».
Сестра покійного, яка приїхала до чоловіка з-за кордону, викликала рятувальників, аби потрапити до помешкання.
«Ніякого запаху, нічого – там же він закритий в кімнаті був. Що цікаво, був включений телевізор і включений обігрівач. Ви можете собі уявити це, як ми тут всі не погоріли? Якийсь супер китайський обігрівач, чи як?», - додає сусід Євген Нагірний.
Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик розповів, що тіло було муміфіковане наполовину. Ознак насильницької смерті чи пограбування, каже, не було.
«Він перебував в квартирі, квартира була зачинена зсередини. Ніхто до органів поліції не звертався, що він зник. Труп направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити період, коли дійсно це було. Був один обігрівач, ввімкнутий. Це в якийсь певний період він дійсно був включений. Це наштовхує на думку, що це могло трапитись зимою», - зазначив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сусіди, які живуть у квартирі напроти тієї, де було тіло 52-річного чоловіка здивовані тим, що долею покійного за час, відколи він зник, ніхто не переймався, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
«Цей рік ми його зовсім ніде не бачили, нікого не бачили. Якщо він помер аж тоді – то це мумія стала», - каже сусід Євген Нагірний.
Інша сусідка Ганна Нагірна каже, що Олександр був відлюдькуватим. Їздив до Польщі, тому ніхто не запідозрив лихого:
«Двері були закриті, вікна відкриті. Ми говорила кілька разів, що людина пропала, але ніхто не звертався».
Сестра покійного, яка приїхала до чоловіка з-за кордону, викликала рятувальників, аби потрапити до помешкання.
«Ніякого запаху, нічого – там же він закритий в кімнаті був. Що цікаво, був включений телевізор і включений обігрівач. Ви можете собі уявити це, як ми тут всі не погоріли? Якийсь супер китайський обігрівач, чи як?», - додає сусід Євген Нагірний.
Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик розповів, що тіло було муміфіковане наполовину. Ознак насильницької смерті чи пограбування, каже, не було.
«Він перебував в квартирі, квартира була зачинена зсередини. Ніхто до органів поліції не звертався, що він зник. Труп направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити період, коли дійсно це було. Був один обігрівач, ввімкнутий. Це в якийсь певний період він дійсно був включений. Це наштовхує на думку, що це могло трапитись зимою», - зазначив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділення поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок
Сьогодні, 17:40
Знайдене муміфіковане тіло чоловіка на Волині: у поліції розповіли подробиці. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
У луцькій лікарні з'явився надсучасний мікроскоп, який допоможе врятувати людям слух
Сьогодні, 17:01
Як у Луцьку нацгвардійців вітали з ювілеєм. ФОТО
Сьогодні, 16:45