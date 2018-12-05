Знайдене муміфіковане тіло чоловіка на Волині: у поліції розповіли подробиці. ВІДЕО





Сусіди, які живуть у квартирі напроти тієї, де було тіло 52-річного чоловіка здивовані тим, що долею покійного за час, відколи він зник, ніхто не переймався, - йдеться у сюжеті



«Цей рік ми його зовсім ніде не бачили, нікого не бачили. Якщо він помер аж тоді – то це мумія стала», - каже сусід Євген Нагірний.



Інша сусідка Ганна Нагірна каже, що Олександр був відлюдькуватим. Їздив до Польщі, тому ніхто не запідозрив лихого:



«Двері були закриті, вікна відкриті. Ми говорила кілька разів, що людина пропала, але ніхто не звертався».



Сестра покійного, яка приїхала до чоловіка з-за кордону, викликала рятувальників, аби потрапити до помешкання.



«Ніякого запаху, нічого – там же він закритий в кімнаті був. Що цікаво, був включений телевізор і включений обігрівач. Ви можете собі уявити це, як ми тут всі не погоріли? Якийсь супер китайський обігрівач, чи як?», - додає сусід Євген Нагірний.



Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик розповів, що тіло було муміфіковане наполовину. Ознак насильницької смерті чи пограбування, каже, не було.



«Він перебував в квартирі, квартира була зачинена зсередини. Ніхто до органів поліції не звертався, що він зник. Труп направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити період, коли дійсно це було. Був один обігрівач, ввімкнутий. Це в якийсь певний період він дійсно був включений. Це наштовхує на думку, що це могло трапитись зимою», - зазначив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділення поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському знайшли тіло чоловіка, яке тривалий час пролежало у помешканні Сусіди, які живуть у квартирі напроти тієї, де було тіло 52-річного чоловіка здивовані тим, що долею покійного за час, відколи він зник, ніхто не переймався, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині «Цей рік ми його зовсім ніде не бачили, нікого не бачили. Якщо він помер аж тоді – то це мумія стала», - каже сусід Євген Нагірний.Інша сусідкакаже, що Олександр був відлюдькуватим. Їздив до Польщі, тому ніхто не запідозрив лихого:«Двері були закриті, вікна відкриті. Ми говорила кілька разів, що людина пропала, але ніхто не звертався».Сестра покійного, яка приїхала до чоловіка з-за кордону, викликала рятувальників, аби потрапити до помешкання.«Ніякого запаху, нічого – там же він закритий в кімнаті був. Що цікаво, був включений телевізор і включений обігрівач. Ви можете собі уявити це, як ми тут всі не погоріли? Якийсь супер китайський обігрівач, чи як?», - додає сусід Євген Нагірний.Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик розповів, що тіло було муміфіковане наполовину. Ознак насильницької смерті чи пограбування, каже, не було.«Він перебував в квартирі, квартира була зачинена зсередини. Ніхто до органів поліції не звертався, що він зник. Труп направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити період, коли дійсно це було. Був один обігрівач, ввімкнутий. Це в якийсь певний період він дійсно був включений. Це наштовхує на думку, що це могло трапитись зимою», - зазначив Михайло Бобик, начальник Володимир-Волинського відділення поліції.

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