Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО

Директородружився. Його обраницею стала лучанкаУ своєму Facebook Юрій Сковорода поділився зворушливим дописом про створення сім’ї.«Сім’я – це не просто щось важливе у житті, це і є ЖИТТЯ! Я став чоловіком найкращої дружини в світі! Кохаю безмежно Тебе! Моя Марія-мрія!» – написав він.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає керівника та його дружину зі створенням сім’ї й бажає сімейного затишку та безмежного кохання.