Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО
Сьогодні, 18:49
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода одружився. Його обраницею стала лучанка Марія Тимків.
У своєму Facebook Юрій Сковорода поділився зворушливим дописом про створення сім’ї.
«Сім’я – це не просто щось важливе у житті, це і є ЖИТТЯ! Я став чоловіком найкращої дружини в світі! Кохаю безмежно Тебе! Моя Марія-мрія!» – написав він.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає керівника та його дружину зі створенням сім’ї й бажає сімейного затишку та безмежного кохання.
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У своєму Facebook Юрій Сковорода поділився зворушливим дописом про створення сім’ї.
«Сім’я – це не просто щось важливе у житті, це і є ЖИТТЯ! Я став чоловіком найкращої дружини в світі! Кохаю безмежно Тебе! Моя Марія-мрія!» – написав він.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає керівника та його дружину зі створенням сім’ї й бажає сімейного затишку та безмежного кохання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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