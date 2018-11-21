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Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО

Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода одружився. Його обраницею стала лучанка Марія Тимків.

У своєму Facebook Юрій Сковорода поділився зворушливим дописом про створення сім’ї.

«Сім’я – це не просто щось важливе у житті, це і є ЖИТТЯ! Я став чоловіком найкращої дружини в світі! Кохаю безмежно Тебе! Моя Марія-мрія!» – написав він.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost вітає керівника та його дружину зі створенням сім’ї й бажає сімейного затишку та безмежного кохання.

Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО
Директор Інформаційного агентства ВолиньPost одружився. ФОТО




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Теги: Юрій Сковорода, одруження, весілля
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