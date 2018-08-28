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У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО

У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО
Невідомий чоловік каменем розбив скло у луцькій маршрутці №10. Інцидент трапився у суботу, 1 червня, на проспекті Волі.

Про це у facebook повідомила директорка Луцького НВК №24 Юлія Гринчук.

"Коли за людей і місто страшно стає...

Є така теорія "розбитого вікна", коли розруха починається із побитих вікон.

1 червня, ЛІТО,
16.25 м. Луцьк, пр-т Волі, маршрутка #10, адекватний спокійний водій, лише на сидячих місцях пасажири...
Удар каменем об вікно було такої сили, що бачите результат на фото.
А кинув, всього-навсього мирний юний житель міста у червоній футболці і кепці, що стояв на зупинці з іншого боку проспекту...
У нас уже війна за 6 гривень?
Чи це "чувакам" усе дозволено?

Емоція за власної участі у транспорті... Жесть...", - йдеться в дописі.



У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО

У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО

У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО

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Теги: маршрутка, скло, камінь
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Коментарі 1
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На пару тисяч маршрутка потребує ремонту !!1
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