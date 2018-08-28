У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО

Невідомий чоловік каменем розбив скло у луцькій маршрутці №10. Інцидент трапився у суботу, 1 червня, на проспекті Волі.Про це у facebook повідомила директорка Луцького НВК №24"Коли за людей і місто страшно стає...Є така теорія "розбитого вікна", коли розруха починається із побитих вікон.1 червня, ЛІТО,16.25 м. Луцьк, пр-т Волі, маршрутка #10, адекватний спокійний водій, лише на сидячих місцях пасажири...Удар каменем об вікно було такої сили, що бачите результат на фото.А кинув, всього-навсього мирний юний житель міста у червоній футболці і кепці, що стояв на зупинці з іншого боку проспекту...У нас уже війна за 6 гривень?Чи це "чувакам" усе дозволено?Емоція за власної участі у транспорті... Жесть...", - йдеться в дописі.