У Луцьку невідомий жбурнув камінь та розбив вікно у маршрутці. ВІДЕО
Сьогодні, 20:34
Невідомий чоловік каменем розбив скло у луцькій маршрутці №10. Інцидент трапився у суботу, 1 червня, на проспекті Волі.
Про це у facebook повідомила директорка Луцького НВК №24 Юлія Гринчук.
"Коли за людей і місто страшно стає...
Є така теорія "розбитого вікна", коли розруха починається із побитих вікон.
1 червня, ЛІТО,
16.25 м. Луцьк, пр-т Волі, маршрутка #10, адекватний спокійний водій, лише на сидячих місцях пасажири...
Удар каменем об вікно було такої сили, що бачите результат на фото.
А кинув, всього-навсього мирний юний житель міста у червоній футболці і кепці, що стояв на зупинці з іншого боку проспекту...
У нас уже війна за 6 гривень?
Чи це "чувакам" усе дозволено?
Емоція за власної участі у транспорті... Жесть...", - йдеться в дописі.
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Про це у facebook повідомила директорка Луцького НВК №24 Юлія Гринчук.
"Коли за людей і місто страшно стає...
Є така теорія "розбитого вікна", коли розруха починається із побитих вікон.
1 червня, ЛІТО,
16.25 м. Луцьк, пр-т Волі, маршрутка #10, адекватний спокійний водій, лише на сидячих місцях пасажири...
Удар каменем об вікно було такої сили, що бачите результат на фото.
А кинув, всього-навсього мирний юний житель міста у червоній футболці і кепці, що стояв на зупинці з іншого боку проспекту...
У нас уже війна за 6 гривень?
Чи це "чувакам" усе дозволено?
Емоція за власної участі у транспорті... Жесть...", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
На пару тисяч маршрутка потребує ремонту !!1
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