Як у Тернополі працює система «Безпечне місто». ВІДЕО





Про це в інтерв’ю «Протилежний Погляд. LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, - пише



Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Борисом Філатовим.



Він зазначив, що кожного року у Тернополі виділяють кошти на програму безпечне місто. Нагадаємо, що у Луцьку цю програму більшість у міській раді ігнорує. У 2019 році фінансування з бюджету міста на камери зовнішнього спостереження у межах програми «Безпечне місто» не передбачено.



«Перш за все, це матеріальна та фінансова підтримка з боку місцевого самоврядування правоохоронних органів. Це кошти для ремонтів, облаштування нових опорних пунктів, придбання техніки для правоохоронних органів, палива, запчастин, ремонту авто. Спільно з правоохоронцями визначили найнебезпечніші місця у Тернополі і за їхньою вказівками там монтуємо систему відеоспостереження, яка включена в єдину базу по місту. І правоохоронці мають постійний доступ до неї», - зазначив Сергій Надал.



Такими камерами облаштовані виїзди та в’їзди в місто. Нині працюють над встановленням камер, які можуть розпізнавати номери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Тернополі є близько 400 камер, які працюють та введенні в єдину мережу, до якої мають доступ і правоохоронці, і тернополяни.Про це в інтерв’ю «Протилежний Погляд. LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя, - пише ІА "Конкурент" Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою ДніпраВін зазначив, що кожного року у Тернополі виділяють кошти на програму безпечне місто. Нагадаємо, що у Луцьку цю програму більшість у міській раді ігнорує. У 2019 році фінансування з бюджету міста на камери зовнішнього спостереження у межах програми «Безпечне місто» не передбачено.«Перш за все, це матеріальна та фінансова підтримка з боку місцевого самоврядування правоохоронних органів. Це кошти для ремонтів, облаштування нових опорних пунктів, придбання техніки для правоохоронних органів, палива, запчастин, ремонту авто. Спільно з правоохоронцями визначили найнебезпечніші місця у Тернополі і за їхньою вказівками там монтуємо систему відеоспостереження, яка включена в єдину базу по місту. І правоохоронці мають постійний доступ до неї», - зазначив Сергій Надал.Такими камерами облаштовані виїзди та в’їзди в місто. Нині працюють над встановленням камер, які можуть розпізнавати номери.

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