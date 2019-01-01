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Як у Тернополі працює система «Безпечне місто». ВІДЕО

Як у Тернополі працює система «Безпечне місто». ВІДЕО
У Тернополі є близько 400 камер, які працюють та введенні в єдину мережу, до якої мають доступ і правоохоронці, і тернополяни.

Про це в інтерв’ю «Протилежний Погляд. LIVE» на "12 каналі" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал, - пише ІА "Конкурент".

Нагадаємо, це вже друга програма спецпроекту, в межах якого команда записує розмови з мерами успішних міст України. Перша така розмова відбулася із міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

Він зазначив, що кожного року у Тернополі виділяють кошти на програму безпечне місто. Нагадаємо, що у Луцьку цю програму більшість у міській раді ігнорує. У 2019 році фінансування з бюджету міста на камери зовнішнього спостереження у межах програми «Безпечне місто» не передбачено.

«Перш за все, це матеріальна та фінансова підтримка з боку місцевого самоврядування правоохоронних органів. Це кошти для ремонтів, облаштування нових опорних пунктів, придбання техніки для правоохоронних органів, палива, запчастин, ремонту авто. Спільно з правоохоронцями визначили найнебезпечніші місця у Тернополі і за їхньою вказівками там монтуємо систему відеоспостереження, яка включена в єдину базу по місту. І правоохоронці мають постійний доступ до неї», - зазначив Сергій Надал.

Такими камерами облаштовані виїзди та в’їзди в місто. Нині працюють над встановленням камер, які можуть розпізнавати номери.


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Теги: Тернопіль, Протилежний погляд, безпечне місто, Сергій Надал
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